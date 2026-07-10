Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, Gemenii vor dezvolta comportamente și atitudini specifice zodiei lor cu multă intensitate, făcându-se remarcați prin optimism, veselie, bună capacitate de a comunica, mobilitate și disponibilitate spre mișcare, deplasări și schimbări rapide de program sau de preocupări.

Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, casa a II-a a banilor va fi influențată de forța cu care se va manifesta Luna Nouă în Rac, din 14 iulie, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur, dar și cu stelele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile noastre materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte.

Împreună, ele alcătuiesc dualitatea naturii umane, spirituale și materiale, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament. Luna Nouă în Rac va accentua nevoia de a consolida o situație materială, de a o feri de riscuri și de a dezvolta un atașament sănătos din punct de vedere moral și social cu tot ceea ce înseamnă câștig, muncă, plată, avantaje materiale.

Mercur retrograd va aduce în prim-planul atenției nativilor greșelile de dată recentă produse în legătură cu abordarea acestui sector. Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, posibil conflict de idei sau de interese majore în plan public, profesional sau social care va continua până spre 24 iulie.

Conflictele se pot declanșa între persoane sau între nativi și reprezentanții unor instituții, mai ales în cazul celor care fac călătorii în străinătate sau se află într-un regim de provizorat ce necesită vize și aprobări de la instituțiile acelor state. Din 17 iulie, după ora 3:17′, niște detalii de viață domestică, niște nereguli din gospodărie îi vor motiva pe nativi să treacă imediat la eliminarea sau la remedierea lor.

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