Europa domină topul celor mai bune orașe pentru trai

Studiul EIU a evaluat destinațiile urbane pe baza a cinci criterii esențiale: stabilitate, sistem de sănătate, educație, infrastructură, și oferta culturală și de mediu. Raportul a remarcat că Copenhaga oferă un echilibru ideal între servicii publice de calitate, transport public eficient, spații verzi generoase și o scenă culturală diversificată.

Pe locul al doilea în top se află Viena, capitala Austriei, care a fost lider mondial timp de trei ani consecutivi până în 2025. Alte orașe europene din clasament includ Zürich și Geneva, reprezentând Elveția, confirmând astfel dominația Europei în topul destinațiilor urbane de excelență.

Australia se remarcă, de asemenea, cu trei orașe în primele 10: Melbourne (locul 3), Sydney (locul 4) și Adelaide (locul 8). De notat este și prezența orașelor japoneze Osaka (locul 7) și Tokyo (locul 10), alături de Vancouver (Canada, locul 9).

Clasamentul complet al primelor 10 orașe pentru 2026:

Copenhaga (Danemarca) Viena (Austria) Melbourne (Australia) Sydney (Australia) Zürich (Elveția) Geneva (Elveția) Osaka (Japonia) Adelaide (Australia) Vancouver (Canada) Tokyo (Japonia)

Orașele care au urcat și cele care au coborât în clasament

Raportul EIU atrage atenția asupra unor schimbări semnificative la nivel global. În Orientul Mijlociu, mai multe orașe, inclusiv Muscat și Kuwait City, au pierdut poziții din cauza scăderii stabilității, pe fondul conflictului în desfășurare dintre Iran și Israel. În contrast, unele orașe din Asia au urcat în clasament datorită dezvoltării sistemelor de sănătate și extinderii serviciilor medicale.

În partea inferioară a clasamentului se află Damasc, care rămâne orașul cu cele mai dificile condiții de trai, urmat de Teheran și Kiev.

Pentru turiști, clasamentul oferă o confirmare a faptului că marile capitale europene rămân destinații de top pentru city break-uri, dar și exemple de calitate a vieții și siguranță. Copenhaga continuă să atragă vizitatori cu portul său pitoresc Nyhavn, infrastructura dedicată bicicliștilor, gastronomia nordică rafinată și atmosfera relaxată, fiind un simbol al farmecului Scandinaviei.

România, absentă din clasamentul celor mai bune orașe pentru trai

România nu se regăsește în clasamentul primelor 10 cele mai bune orașe din lume pentru trai realizat de Economist Intelligence Unit (EIU). Topul este dominat de orașe din Europa, Australia, Japonia și Canada, în timp ce nicio destinație din România nu a reușit să intre în elita mondială a calității vieții.

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