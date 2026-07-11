Momentul în care Oana Gheorghiu a decis să intre în politică: „Foarte multă lume mă întreba”

Motivația sa a fost percepția unei „nedreptăți” în modul în care Adrian Veștea a fost desemnat premier, a declarat aceasta pentru emisiunea „În fața ta” de la televiziunea Digi24.

Momentul care a convins-o să facă pasul în politică

„Dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile”, a declarat Gheorghiu, precizând că experiența din societatea civilă i-a oferit o bază solidă pentru a contribui la schimbare, dar implicarea directă în politică era necesară pentru a face o diferență reală.

Decizia de a se alătura PNL a venit într-un moment de cumpănă, după ce a resimțit frustrare și revoltă în urma unei moțiuni de cenzură pe care a catalogat-o drept „o minciună cap-coadă”. „Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care expuneam propunerile de listare la bursă a unor companii de stat. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiune, ceea ce a fost frustrant”, a precizat aceasta pentru postul de televiziune.

În ceea ce privește hotărârea de a intra în politică, Gheorghiu a recunoscut că a fost un pas dificil, dar necesar. „Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba. Primisem și propunerea, la un moment dat, de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, în felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate”, a explicat ea.

Cum răspunde acuzațiilor de „neomarxism”

În fața acuzațiilor că ar reprezenta o influență „neomarxistă” în PNL, Gheorghiu a răspuns tranșant: „Nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. În primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta înseamnă să fii progresist… probabil că sunt progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.”

Oana Gheorghiu s-a alăturat Partidului Național Liberal în iunie 2026, iar la Congresul Extraordinar al formațiunii a fost aleasă vicepreședinte în echipa condusă de Ilie Bolojan. Decizia vine după o carieră remarcabilă în societatea civilă și o perioadă ca vicepremier interimar, în care a fost implicată în diverse proiecte guvernamentale.

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