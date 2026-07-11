„Cu un șoc profund și o inimă grea am aflat de trecerea în neființă a lui Jayden Adams”, a declarat McKenzie, citat într-un comunicat.

„Fotbalul sud-african a pierdut unul dintre cele mai strălucite tinere talente tinere ale sale”, a adăugat ministrul.

Gayton McKenzie nu a dezvăluit cauza decesului.

Poliția a comunicat că a deschis o anchetă după ce trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 25 de ani a fost găsit sâmbătă dimineață într-o casă din Schotschekloof, un cartier din orașul Cape Town.

„Circumstanțele din jurul acestui incident sunt investigate”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Western Cape.

Jayden Adams a jucat în toate cele trei meciuri ale Africii de Sud din faza grupelor la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, dar nu a participat la înfrângerea eliminatorie din șaisprezecimi în fața Canadei.

Născut în Cape Town, și-a început cariera profesională la Stellenbosch FC înainte de a se alătura echipei Mamelodi Sundowns, ultima câștigătoare a Ligii Campionilor Africii.

Decesul lui Jayden Adams survine la mai puțin de o lună după trecerea în neființă a bunicii sale, în ajunul meciului din Grupa A al Africii de Sud împotriva Cehiei, desfășurat pe stadionul din Atlanta.

„Jayden a fost titular în meciul împotriva Cehiei și a dat totul în timp ce purta povara pierderii bunicii sale”, a declarat la momentul respectiv Asociația de Fotbal a Africii de Sud.

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