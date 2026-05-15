Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 16 – 22 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Între 16 și 17 mai, dimineața, context astral stabil și dătător de siguranță de sine. Luna Nouă în Taur, din 16 mai, va deschide un circuit existențial de un an, subliniind locurile din activitatea lor unde nativii trebuie să se implice mai profund pentru a rezolva temele de viață ce privesc existența și rostul lor în această etapă, precum și rezolvarea eventualelor discrepanțe între aspirațiile, dorințele și capacitățile lor și provocările profesionale ori solicitările în planul vieții publice (funcții și responsabilități).

La acest proces va contribui și planeta Marte care, din 19 mai, va intra în zodia Taurului; până pe 28 iunie, îi va mobiliza pe nativi, dându-le ambiție, voință, rezistență la stres, hărnicie și dedicare unei cauze personale.

Între 17 mai, după ora 05:23′, și 19 mai, în zori, discuții cu personale particulare sau cu reprezentanții unor instituții cu privire la rezolvarea (lămurirea) unor chestiuni financiare. Posibile consecințe bănești ca urmare a modificării statutului lor socio-profesional determinat inițiativele venite din partea „oficialilor” care îi vor pune pe Tauri în fața faptului împlinit fără să le dea posibilitatea să formuleze o opoziție, o contestare, o negociere sau o soluție amiabilă.

Între 19 mai, după ora 04:46′, și 21 mai, dimineața, dialogurile, examenele și prezența publică vor evolua sub auspiciile favorabile construite de Venus, care, din 19 mai, când va intra în zodia Racului și, până pe 13 iunie, va exercita rolul de protector și aducător de șanse, creând, alături de Jupiter, culoarele favorabile afirmării celor născuți în zodia Taurului prin dialog sau prestații publice.

Între 21 mai, după ora 05:48′ și 22 mai, posibile abordări energice, autoritare, în relația cu părinții sau cu rudele, care nu vor fi pe placul acelora. Din 21 mai, Soarele va constitui un factor energic și pozitiv pentru chestiunile bănești (salariale).

