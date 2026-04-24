Lidl transformă alimentele expirate în hrană pentru animale

Lanțul de supermarketuri Lidl a anunțat lansarea unui test în zece magazine din Olanda, unde produsele alimentare expirate sau nevândute vor fi colectate separat pentru a fi reutilizate.

Inițiativa se va desfășura pe o perioadă de patru săptămâni, timp în care alimentele care nu mai pot fi comercializate vor fi redirecționate către procesare.

Potrivit NOS, salate gata preparate, produse pe bază de cereale și fructe vor fi transformate în hrană pentru porci de către compania FeedValid. Reprezentanții Lidl au precizat că este vorba despre produse care nu mai pot fi vândute și nici donate către bănci de alimente. În mod obișnuit, astfel de produse sunt utilizate pentru producerea de biogaz, însă noul proiect încearcă o alternativă de valorificare.

„Vom afla dacă este posibil să obținem hrană pentru animale de bună calitate”, a declarat o purtătoare de cuvânt a companiei pentru agenția de știri ANP.

Retailerul german vrea să reducă risipa alimentară

Lidl folosește deja o metodă similară pentru pâinea veche, care este transformată în hrană pentru animale. Proiectul actual este prima încercare de a extinde acest proces la categorii alimentare mixte.

Inițiativa face parte din strategia companiei de a reduce risipa alimentară cu 50% până în 2030, comparativ cu nivelul din 2018.

Dacă proiectul va avea succes, ar putea preveni irosirea a aproximativ 10 milioane de kilograme de alimente anual, echivalentul a peste 300 de camioane încărcate.

Lidl testează noi reguli de parcare în Polonia

Între timp, Lidl testează în Polonia un nou sistem de parcare, bazat pe camere video care citesc automat numerele de înmatriculare. Clienții vor putea lăsa mașinile gratuit timp de 90 de minute, iar după depășirea acestui interval va fi aplicată o taxă.

Valoarea exactă nu a fost încă stabilită, însă, potrivit informațiilor apărute, aceasta nu ar urma să depășească 150 de zloți, adică aproximativ 36 de euro.

