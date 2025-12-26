Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Dimineața zilei de 27 decembrie va fi destul de relaxată, pentru unii chiar plăcută pentru că se pot afla în ipostaze destinse, de sărbătoare, se pot afla în împrejurări festive în care chestiunile socio-profesionale vor fi abandonate în favoarea socializărilor protocolare.

Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, nu toate relațiile cu prietenii vor funcționa simplu, sincer și plăcut.

Unii dintre aceia pot avea inițiative nefericite, punând condiții în desfășurarea unui plan comun de vacanță sau de petreceri, încercând să-și impună dorințele și propriile gusturi sau chiar enervându-i pe Gemeni cu pretențiile lor ceea ce va constitui un factor de stres. Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, dorință de calmare, de izolare de factorii care stârnesc enervare, nevoie de ordine interioară, de tihnă, de confort interior și exterior.

Între 31 decembrie, după ora 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, Luna va traversa zodia Gemenilor și le va da celor care aparțin acestui semn multă mobilitate interioară, flexibilitate și dorință de a se destinde. Cu toate acestea, un prim avertisment cu privire la ceea ce ar putea aduce, în viitor, Luna Neagră, în sectorul relațiilor parteneriale, ar putea fi primit în seara zilei de 31 decembrie când, mai ales cei tineri, mai „personali” și mai puțin dispuși la concesii, nu vor ezita să se angajeze într-un schimb de cuvinte aprins cu partenerul/partenera lor de viață.

Pe 1 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și, până pe 20 ianuarie, se va alătura celorlalte trei planete aflate în tranzit prin sectorul câștigurilor financiare și al beneficiilor materiale abordând un mod riguros de a trata aceste chestiuni. Din 2 ianuarie, după ora 15:09′, atitudine corectă față de unele cheltuieli pretinse de unele obligații sau tentații al căror rost sau cost nu va fi rezonabil.

