Între 30 septembrie și 16 octombrie 2025, gazdele au constatat dispariția mai multor ceasuri de lux, bani și bijuterii, valoarea prejudiciului fiind estimată la câteva zeci de mii de euro, relatează publicația din Austria Kurier.

După ce furtul a fost descoperit, suspectul a fugit. Potrivit poliției, acesta a fost localizat ulterior în străinătate.

La solicitarea Parchetului din Wiener Neustadt, a fost emis un mandat european de arestare. Suspectul a fost reținut în România pe 5 februarie și predat autorităților austriece pe 13 februarie 2026. La interogatoriu, bărbatul și-a recunoscut faptele.

„Am comis furtul”, a declarat acesta, conform raportului poliției.

Pe baza ordinului Parchetului, el a fost plasat în arest preventiv la penitenciarul din Wiener Neustadt.

