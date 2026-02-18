Țările din Europa cu cele mai multe zile de concediu plătit și libere legale: România se află pe locul 13

Andorra se află în fruntea clasamentului, oferind 45 de zile libere: 31 de zile de concediu plătit și 14 sărbători legale. Alte țări precum Franța, Luxemburg, Malta și Rusia oferă mai mult de 40 de zile libere anual. De asemenea, România se află pe locul 13, cu 37 de zile de concediu plătit și libere legale, relatează Visual Capitalist.

Media regională este de 33 de zile, iar țări precum Cehia, Ungaria, Croația, Slovenia și Belarus se apropie de acest nivel, oferind între 32 și 34 de zile libere pe an.

Țările din Europa cu cele mai multe zile de concediu plătit și libere legale. Foto: Visual Capitalist

La polul opus, San Marino oferă cele mai puține zile libere plătite din Europa, doar 10. Jersey, Moldova și Muntenegru se află și ele sub media europeană de zile libere.

Totuși, țări precum Germania, Belgia și Irlanda se situează la mijlocul clasamentului, cu aproximativ 30 de zile libere în total.

Anul 2026 se anunță unul generos în ceea ce privește zilele libere de care vom beneficia, ceea ce ne va oferi posibilitatea să ne bucurăm de mai multe minivacanțe și weekenduri prelungite decât în alți ani.

După cum se știe, modul în care aceste zile se aliniază în calendar influențează direct planificarea concediilor. Iată câte zile libere vom avea în 2026 și când vor fi acestea.

