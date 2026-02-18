Cod portocaliu și galben de ninsori și vânt puternic în 25 de județe și în București

Cod portocaliu în șase județe și în București

Un Cod portocaliu de ninsoare și strat consistent de zăpadă este valabil miercuri în județul Ilfov și în municipiul București, între orele 10:00 – 16:00. În zonele avertizate va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm.

Al doilea Cod portocaliu de vreme rea va fi valabil în intervalul orar 10:00 – 23:00, în județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, unde va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent, cu grosimi în general de 20 – 25 cm (echivalent în apă de 20 – 25 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60 – 80 km/h, temporar va fi viscol puternic, zăpada troienită și vizibilitatea sub 50 de metri.

Cod galben și portocaliu de vreme rea. Foto: ANM

Cod galben de vreme rea în 19 județe

Potrivit meteorologilor, un Cod galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă va fi în vigoare miercuri, între orele 10:00 și 23:00, în jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, unde vizibilitatea va fi redusă sub 100 de metri. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50 – 70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70 – 90 km/h.

De asemenea, în același interval, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman va sufla vântul cu viteze de 50 – 70 km/h.

Un alt cod galben de ninsori viscolite va fi valabil în județele Brașov, Covasna, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău de miercuri noaptea, de la ora 23:00, până joi, ora 10.00.

„În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură va ninge viscolit, condiții în care vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 70…90 km/h”, potrivit ANM.