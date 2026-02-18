Chiar dacă au căzut cantități însemnate de zăpadă, Dan Negru nu se arată deloc impresionat de ceea ce oferă natura în aceste zile de februarie. Ba mai mult decât atât, el afirmă că toate știrile meteo difuzate în regim de breaking news au speriat-o pe mama lui, care a prins ierni mult mai geroase și mai grele decât cea de la începutul lui 2026.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„M-a sunat mama aseară, speriată, deși ea a prins viscolul din 54, cu vânt de 130 km/h, troiene de peste patru metri și minus 30 de grade Celsius. Ninge și azi, mult, e adevărat, dar potopul e departe. Ne mai lipsea inflația de apocalipse. Am găsit cum erau prezentate iernile la TV, cândva”, a scris Dan Negru pe Facebook.

În dreptul mesajului, prezentatorul de la Kanal D a postat și un clip video în care el apare pe străzile din București, în dimineața de 18 februarie 2026, afirmând că această zăpadă este departe de viscolul din anul 1954, pe care mama lui l-a prins în Bărăgan.

Mai mult decât atât, peste imaginile cu el, Dan Negru a postat și un clip video dintr-un jurnal din timpul comunismului, pentru a arăta cum erau prezentate știrile meteo în urmă cu mai bine de 35 de ani.

„M-a sunat mama speriată aseară. Ăsta e centrul Bucureștiului marți spre miercuri. De fapt, miercuri dimineață. M-a sunat mama speriată că a văzut ea la televizor, nu la una singură, la mai multe televiziune. Mama zapează cu telecomanda! A văzut ea că cică sunt fenomene meteo fără precedent în România. Mă, fără precedent înseamnă că nu s-a mai întâmplat niciodată. Adică n-a mai nins niciodată așa în România.

Culmea, mama a prins viscolul din ’54, din 1954. Ăla din Bărăgan, era deportată în Bărăgan în anii ăia! Troienele treceau de patru metri și temperatura era de minus 30 de grade. Mama a prins viscolul ăla! Și tot e speriată de tripilicii ăștia: «Doamnelor și domnilor, breaking news»! Păi, răspândirea panicii în media e sancționată în multe țări. La noi frica e firescul vieții.

Când eram copil și iarna ningea așa cum ninge acum, prezentatorii de la meteo spunea: «Spre bucuria copiilor, afară ninge»! Acum, de frică, nici copiii nu se mai bucură. Dar vreau să vă arăt cum erau prezentate iernile cu niște ani în urmă, la televizor.

Uite aici: «Ne-am trezit peste noapte împotmoliți în frumos. Și primii care au protestat împotriva acestei estetici cam abuzive au fost automobiliștii de toate mărcile. În ciuda căderilor masive de zăpezi, viața și-a reluat cursul ei normal»! Cum a ajuns frica firescul vieții… habar n-am”, spune Dan Negru în clipul video de pe Facebook.