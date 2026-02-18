Chiar dacă au căzut cantități însemnate de zăpadă, Dan Negru nu se arată deloc impresionat de ceea ce oferă natura în aceste zile de februarie. Ba mai mult decât atât, el afirmă că toate știrile meteo difuzate în regim de breaking news au speriat-o pe mama lui, care a prins ierni mult mai geroase și mai grele decât cea de la începutul lui 2026.

„M-a sunat mama aseară, speriată, deși ea a prins viscolul din 54, cu vânt de 130 km/h, troiene de peste patru metri și minus 30 de grade Celsius. Ninge și azi, mult, e adevărat, dar potopul e departe. Ne mai lipsea inflația de apocalipse. Am găsit cum erau prezentate iernile la TV, cândva”, a scris Dan Negru pe Facebook.

În dreptul mesajului, prezentatorul de la Kanal D a postat și un clip video în care el apare pe străzile din București, în dimineața de 18 februarie 2026, afirmând că această zăpadă este departe de viscolul din anul 1954, pe care mama lui l-a prins în Bărăgan.

Mai mult decât atât, peste imaginile cu el, Dan Negru a postat și un clip video dintr-un jurnal din timpul comunismului, pentru a arăta cum erau prezentate știrile meteo în urmă cu mai bine de 35 de ani.

„M-a sunat mama speriată aseară. Ăsta e centrul Bucureștiului marți spre miercuri. De fapt, miercuri dimineață. M-a sunat mama speriată că a văzut ea la televizor, nu la una singură, la mai multe televiziune. Mama zapează cu telecomanda! A văzut ea că cică sunt fenomene meteo fără precedent în România. Mă, fără precedent înseamnă că nu s-a mai întâmplat niciodată. Adică n-a mai nins niciodată așa în România.

Culmea, mama a prins viscolul din ’54, din 1954. Ăla din Bărăgan, era deportată în Bărăgan în anii ăia! Troienele treceau de patru metri și temperatura era de minus 30 de grade. Mama a prins viscolul ăla! Și tot e speriată de tripilicii ăștia: «Doamnelor și domnilor, breaking news»! Păi, răspândirea panicii în media e sancționată în multe țări. La noi frica e firescul vieții.

Când eram copil și iarna ningea așa cum ninge acum, prezentatorii de la meteo spunea: «Spre bucuria copiilor, afară ninge»! Acum, de frică, nici copiii nu se mai bucură. Dar vreau să vă arăt cum erau prezentate iernile cu niște ani în urmă, la televizor.

Uite aici: «Ne-am trezit peste noapte împotmoliți în frumos. Și primii care au protestat împotriva acestei estetici cam abuzive au fost automobiliștii de toate mărcile. În ciuda căderilor masive de zăpezi, viața și-a reluat cursul ei normal»! Cum a ajuns frica firescul vieții… habar n-am”, spune Dan Negru în clipul video de pe Facebook.

Ciprian Ciucu a ieșit la miezul nopții pe străzile din București. Dimineața, Primăria îi lăuda pe cetățeni că au deszăpezit orașul: „Primarul coordonează situația. Par mobilizați”
Zăpada și viscolul au lăsat sute de mii de români fără curent: 10 județe au avarii la rețeaua electrică și nu se știe când vor fi reparate
Știri România 11:57
Zăpada și viscolul au lăsat sute de mii de români fără curent: 10 județe au avarii la rețeaua electrică și nu se știe când vor fi reparate
Ce salariu are partenera lui Ilie Bolojan. Ioanei Fâșie i s-au mărit veniturile cu aproape 40%
Știri România 11:40
Ce salariu are partenera lui Ilie Bolojan. Ioanei Fâșie i s-au mărit veniturile cu aproape 40%
Maria Constantin, declarații neașteptate despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, cel care le-a fost soț. „Mă zbăteam de ceasul morții"
Stiri Mondene 11:12
Maria Constantin, declarații neașteptate despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, cel care le-a fost soț. „Mă zbăteam de ceasul morții"
Clipul video postat de Dan Negru după ce România a fost acoperită de zăpadă: „M-a sunat mama speriată"
Stiri Mondene 10:36
Clipul video postat de Dan Negru după ce România a fost acoperită de zăpadă: „M-a sunat mama speriată"
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax.ro
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
A început ședința în care CCR poate da un verdict la pensiile speciale ale magistraților după 5 amânări. Ce variante au cei 9 judecători, după ce Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Politică 11:38
A început ședința în care CCR poate da un verdict la pensiile speciale ale magistraților după 5 amânări. Ce variante au cei 9 judecători, după ce Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Cele 34 de tablouri din Colecția Darius Vâlcov au fost vândute în 3 ore, cu aproape 800.000 de euro, la o licitație. Cele mai scumpe piese adjudecate
Politică 17 feb.
Cele 34 de tablouri din Colecția Darius Vâlcov au fost vândute în 3 ore, cu aproape 800.000 de euro, la o licitație. Cele mai scumpe piese adjudecate
