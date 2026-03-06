Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 7 – 13 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza, efort de a gândi practic și protectiv față de banii și bunurile primite, moștenite sau cuvenite ori față de avantajele și serviciile de care s-au bucurat și pe care nativii nu doresc – și nici nu e bine – să le piardă sau să renunțe la ele, dar pentru asta, e nevoie de o strategie și o intervenție pe ideea reformulării unei înțelegeri mai vechi ori a ducerii la bun sfârșit a unui demers care a fost amânat în ultimele luni, pe fondul retrogradării planetei Jupiter.

Dar în ziua de 12 martie, Jupiter va reveni la mersul direct și până pe 30 iunie, când va părăsi acest semn zodiacal pentru următorii doisprezece ani, va crea cadrul corect de a formula pretenții rezonabile și legitime.

Între 9 martie, după ora 17:37′, și 12 martie dimineața, unele persoane s-ar putea afla în situația de a accepta ideea că prietenia sau relația apropiată cu o persoană alături de care au trecut prin multe întâmplări care au consolidat încrederea și prețuirea reciprocă este mai importantă decât a lăsa diferențele de opinii de dată recentă să dicteze o eventuală despărțire sau să-i angajeze într-o discuție tranșantă; n-ar fi corect și nici bine pentru nici una dintre părți.

Totuși, cele patru planete în tranzit, de curând „intrate” în zodia Berbecului (Saturn și Neptun), vor supune casa relațiilor de prietenie unor reevaluări și reașezări de importanță și interes care, odată percepute de către cei vizați, vor da naștere la întrebări, reproșuri sau precizări necesare.

Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, viață profesională intensă sau activități publice solicitante. Unii Gemeni, dacă sunt tineri, pot înregistra primele lor succese, iar dacă sunt maturi pot culege roadele unei activități meritorii primind admirația, respectul și prețuirea prin numirea lor într-o funcție sau acordarea unor distincții sau a unui statut public (demnitate).

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE