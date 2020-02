Între 29 februarie și 1 martie, seara, stabilitate interioară, calm și resemnare sau atitudine înțeleaptă și practică față de provocările cotidiene. Între 1 martie, după ora 21:21, și dimineața zilei de 4 martie, stare organică și psihică armonioasă, veselie, exuberanță, capacitate de a vorbi ori de a se afirma în familie, la școală, la locul de muncă, în public.

Inspirație și imaginație, capacitate de a găsi soluții la problemele dificile, chiar dacă acestea nu vor rezolva chestiunea în cauză în totalitate sau o vor face doar pe termen scurt. Între 4 martie, după ora 6:26, și dimineața zilei de 6 martie, spirit econom, restricții la unele cheltuieli, reevaluări bugetare, mai ales dacă perspectiva unui câștig sau a unui avantaj material scontat întârzie să se concretizeze.

Pe 4 martie, Mercur, aflat în mișcare aparent retrogradă, va reveni în zodia Vărsătorului, pe care o va tranzita până pe 16 martie, permițând celor care s-au născut în zodia Gemenilor să revizuiască o soluție de viață, temperând excesele sau aducând un plus de credibilitate planurilor lor de progres și reașezare printr-un proiect profesional. Entuziasmul cu care au îmbrățișat inițial o idee va fi corectat de informațiile de ultimă oră care pot dezvălui laturile mai puțin favorabile ale acelei premise.

În ziua de 5 martie, planeta Venus va intra în zodia Taurului, semn pe care îl guvernează și pe care îl va tranzita până pe 3 aprilie. Contextul va fi bun pentru universul interior al nativilor, dar și pentru unele afecțiuni moștenite/cronice care pot intra în remisie pe fondul unei învigorări trupești generale.

Din 6 martie, după ora 11:28, energie și implicare în procesul de învățare, decizii cu privire la felul în care vor aborda o temă profesională care cere un nivel ridicat de performanță teoretică, pe care, dacă îl vor considera insuficient, vor decide să-l perfecționeze pentru a avea succes.