Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 23 – 29 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 23 – 29 august 2025

În prima parte a zilei de 23 august, Luna se va afla în tranzit prin casa I a personalității Leilor și va continua să le dea impulsuri astrale care să-i motiveze și să-i facă rezistenți în fața unor situații conflictuale sau complicate pentru care e nevoie de tărie de răbdare, de curaj și de combativitate.

Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, unii vor trebui să ia o decizie cu privire la regimul lor financiar sau la cel salarial sub impulsul Lunii Noi în Fecioară, din 23 august, care va marca începutul unei noi abordări a raportului muncă/bani, pe fondul conștientizării unor aspecte care până acum nu-i motivau și nu-i convingeau pe nativii tineri; cei maturi își vor regândi prioritățile și direcțiile noi de viață profesională prin reevaluarea forțelor fizice și a capacității lor profesionale.

Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și, până pe 19 septembrie, va constitui un factor de progres, de șansă și de protecție care va accentua starea de bine organică și psihică, Leii simțindu-se într-o formă excelentă sau măcar mai bună ca în alte dăți.

Între 25 august, după ora 17:18′, și începutul zilei de 28 august, posibilă stare de agitație sau chiar de nemulțumire care îi va obliga pe nativi să ia legătura cu o instituție a statului pentru a lămuri o neregulă ori pentru a solicita corectarea unor erori în documentele emise, ceea ce nu se va face fără stres, nervi, așteptări, refuzuri și insistențe.

Măsuri luate de autoritățile statului unde Leii vor călători și care le vor îngreuna deplasarea, șederea, excursia sau vacanța. Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, eveniment neplăcut în familia din care provin, îngrijorări pentru starea de sănătate a părinților sau pentru felul în care decurg niște inițiative privitoare la statutul locuinței (reparații care se complică în urma descoperirii unor deficiențe mai vechi).

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

