Radu Miruță dezminte că ar fi plătit 2.500-2.700 de euro pe noapte pentru vacanța din Turcia

Ministrul interimar al Transporturilor a reacționat public în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la costurile vacanței sale de familie din Turcia. Radu Miruță dezminte speculațiile potrivit cărora ar fi achitat între 2.500 și 2.700 de euro pentru fiecare noapte de cazare și a ales să facă publică factura fiscală a sejurului.

„În ultimele zile au apărut informații false potrivit cărora vacanța mea cu familia ar fi costat 2.500-2700 de euro pe noapte. Pentru că prefer faptele în locul speculațiilor, public factura”, a scris ministrul interimar la începutul mesajului.

Cât ar fi costat, de fapt, sejurul în Turcia cu familia

Potrivit datelor prezentate de ministru, suma totală achitată a fost de 2.387 de euro. Această valoare a acoperit un pachet complet pentru trei persoane, pe o durată de șapte nopți, incluzând toate mesele și transportul cu avionul.

„Nu 2.500 de euro pe noapte, cum intoxicau cei care probabil așa merg cu banii din cutiile de pantofi ori din portbagaje, ci 2.387 de euro pentru 3 persoane, 7 nopți, toate mesele și avion incluse.

Fac asta din respect față de fiecare om de bun-simț care merge ca și mine în vacanță pe banii lui, în timp ce facturile de la zborurile Nordis nici acum nu-s clarificate”, a transmis Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

Radu Miruță spune că dezvăluirile recente din ministere au stârnit nemulțumiri „în rândul grupurilor de interese”

Discuțiile din spațiul public au izbucnit după ce postul de televiziune Antena 3 a difuzat imagini trimise de un telespectator, în care Radu Miruță apărea alături de familie pe o plajă din Turcia, la un resort de cinci stele cu servicii all-inclusive.

În postarea de pe pagina sa de Facebook, ministrul interimar a menționat că dezinformarea reprezintă un pericol major și că a decis să publice factura din respect pentru cetățenii care își plătesc concediile din venituri proprii.

Demnitarul a legat seria de acuzații de activitatea sa din cadrul ministerului, sugerând că dezvăluirile recente și deciziile administrative au stârnit nemulțumiri în rândul anumitor grupuri de interese.

„De când tulbur apele celor mufați la banul public, rafale de minciuni și acuzații false sunt constant generate și rostogolite la adresa mea în cel mai josnic mod. Am o veste proastă pentru ei: abia m-am încălzit. Sunt convins că oamenii nu vor mai putea fi prostiți prin articole mincinoase cât timp cei care văd un pericol în asta combat periodic, propagă mai departe adevărul și scade încrederea în cei care scriu minciuni”, a mai scris Radu Miruță pe Facebook.

Radu Miruță a dezvăluit că o directoare avea atelier de ciocolată într-o clădire a Ministerului Transporturilor

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a descoperit în timpul unui control la sediul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER), din Gara de Nord, spații utilizate pentru activități neconforme cu destinația instituției, inclusiv un posibil atelier de ciocolată și camere amenajate ca locuințe. Directoarea instituției la acel moment, Anna Maria Dudaș, a respins acuzațiile și susține că unele dintre aceste situații sunt „moștenite de la conducerea anterioară”.

Într-o postare pe Facebook, Radu Miruță a publicat imagini din timpul verificărilor, declarând: „Directoare de instituție care își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei, într-o clădire din Gara de Nord a Ministerului Transporturilor. Nu de ieri, de azi, ci de ani de zile. Asta nu înseamnă administrație publică în interesul cetățeanului și nici ceva ce eu admit”.

În spațiile CENAFER au fost descoperite forme pentru praline, ingrediente precum nucă de cocos și ciocolată, depozitate în cantități considerabile.

„Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”, a întrebat unul dintre membrii echipei de control. Anna Maria Dudaș a răspuns: „Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică”. Ea a adăugat că nu consumă dulciuri.

Pe de altă parte, ministrul Miruță susținea că au fost identificate inclusiv anunțuri publice pe rețelele sociale, din 2019, care promovau vânzarea de ciocolată, utilizând numele și numărul de telefon ale directoarei. Aceste postări nu mai sunt disponibile pe platforme.

Anna Maria Dudaș a negat orice activitate comercială desfășurată în cadrul instituției, afirmând: „Nu face nimeni, nu le vindem, nu face nimeni (..) Nici nu a făcut, trebuie autorizație, nu poți să faci ciocolată fără să vinzi”.

La acel moment, Libertatea a încercat să obțină o declarație oficială de la directoare, dar până la momentul redactării acestui material nu a primit un răspuns.

Radu Miruță a demis-o pe directoarea acuzată că avea atelier de ciocolată

Radu Miruță a demis-o la scurt timp pe directoarea acuzată că avea atelier de ciocolată în clădirea statului. Ministrul interimar al Transporturilor a semnat pe 17 iulie 2026 ordinul de revocare a Annei Maria Dudaș din funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER). Decizia a fost luată în urma acuzațiilor conform cărora aceasta ar fi folosit resursele instituției în scopuri personale, amenajând un atelier de ciocolată într-o clădire din Gara de Nord.

„Am semnat astăzi ordinul de revocare din funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) a doamnei Anna-Maria Dudaș. Consider că o persoană care folosește instituția publică în interes propriu și nu respectă legea și regulile nu poate conduce o instituție a statului”, a declarat atunci Miruță, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a dispus, de asemenea, ca activitatea CENAFER să fie supusă unei analize amănunțite de către Corpul de Control al Ministerului Transporturilor. Investigațiile vor viza gestionarea patrimoniului public, contabilitatea și cheltuielile instituției. „Datoria mea este să mă asigur că fiecare leu din banii contribuabililor este cheltuit corect și că cei aflați în funcții de conducere răspund pentru deciziile lor”, a adăugat acesta.

Radu Miruță a subliniat că nu va tolera abuzurile sau utilizarea funcțiilor publice în interes personal. „Curățarea administrației nu înseamnă doar sancționarea celor care greșesc, ci și respect pentru oamenii cinstiți care țin instituțiile statului în picioare”, a mai spus ministrul.

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