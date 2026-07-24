Bianca a decis să clarifice situația și a vorbit deschis despre sprijinul financiar pe care îl primește de la fostul ei partener.

Vedeta a explicat că suma primită nu este una spectaculoasă și că nu s-ar putea baza doar pe acești bani pentru creșterea Sofiei. În schimb, preferă să se bazeze pe propriile proiecte și pe munca sa din mediul online.

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„Eu nu pot să-mi cresc copilul doar din pensie alimentară. Nu sunt această norocoasă să mă ajute pensia alimentară de mii de euro. Eu îmi cresc copilul din activitatea pe care o expun mereu pe Instagram. Sunt un om hiperactiv, nu mi-e rușine de muncă. Am carte de muncă de la 18 ani. Prima mea carte de muncă țin minte că am fost angajată în brutărie (…) modelam coca și făceam covrigi”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în emisiunea „Fiță cu Adiță”,

Bianca Drăgușanu: „Cred că ar putea să facă mai mult pentru copilul lui”

Deși nu a dorit să spună suma exactă pe care Victor Slav o virează lunar, Bianca a lăsat să se înțeleagă că totul depinde de posibilitățile acestuia. Totodată, ea a menționat că și-ar dori o implicare mai mare din partea lui, atât pe plan financiar, cât și în timpul petrecut alături de Sofia.

„O pensie alimentară e cât vrea Bunul Dumnezeu și Maica Domnului. Eu nu știu ce salariu are el, el dă cât poate. Nu pot să vorbesc niciodată urât despre tatăl Sofiei, dar cred că ar putea să facă mai mult pentru copilul lui și ca timp și ca bani”, a punctat Bianca Drăgușanu.

Deși părerile legate de implicare rămân nuanțate, cei doi continuă să păstreze o relație civilizată pentru binele fiicei lor.

Foto: Instagram