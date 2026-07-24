Dar știai că încărcătorul telefonului consumă, de fapt, combustibil? Deși impactul asupra consumului de carburant este infim, în contextul prețurilor tot mai mari la benzină, fiecare mic detaliu contează.

Potrivit Engadget, încărcarea telefonului în mașină afectează consumul de combustibil pentru că device-ul utilizează electricitate furnizată de alternator, care, la rândul său, primește energie de la motor. Iar motorul are nevoie de combustibil pentru a funcționa.

Totuși, energia consumată de un încărcător de telefon este extrem de mică, undeva între 5 și 15 wați. Prin comparație, aerul condiționat al mașinii poate consuma mii de wați, având un impact mult mai semnificativ asupra consumului.

Cât combustibil consumă, de fapt, un încărcător de telefon

Impactul este aproape neglijabil. Prin comparație, utilizarea aerului condiționat poate crește consumul de combustibil cu până la 10%.

Cu toate acestea, dacă îți faci griji pentru eficiența mașinii tale, în special dacă deții un vehicul hibrid, există modalități simple de a optimiza autonomia.

Încărcătorul afectează bateria mașinii?

Mulți presupun că încărcarea telefonului prin portul USB al mașinii ar putea descărca bateria vehiculului, dar acest lucru nu este adevărat atunci când motorul este pornit. În timpul funcționării, alternatorul alimentează bateria de 12V a mașinii, care, la rândul său, furnizează energie telefonului.

Consumul de energie este atât de mic încât nu poate descărca bateria mașinii. Lucrurile se schimbă totuși dacă motorul este oprit. În această situație, încărcătorul de telefon consumă direct energia bateriei de 12V.

Deși este puțin probabil ca încărcarea telefonului timp de câteva ore să descarce complet bateria, acest lucru nu este imposibil, mai ales dacă mașina nu a fost folosită de mult timp sau bateria este veche. Pentru a evita orice neplăceri, este mai bine să eviți să îți lași telefonul la încărcat în mașină când motorul este oprit.

În general, nu ar trebui să-ți faci griji excesive cu privire la impactul încărcării telefonului asupra consumului sau a bateriei mașinii tale. Deși este o idee bună să nu lași telefonul conectat la încărcător ore întregi, efectele asupra consumului de combustibil și ale bateriei sunt, în mare parte, neglijabile.

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