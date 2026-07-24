Cod galben de furtuni în mai multe regiuni

Potrivit ANM, în intervalul 24 iulie, ora 12:00 – 24 iulie, ora 21:00, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în nord-vestul și sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h. Pe arii restrânse va cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul de 1–3 cm.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp.

Harta zonelor afectate de furtuni vineri, 24 iulie 2026. Sursa foto: Administrația Națională de Meteorologie

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

Ploi torențiale și vijelii în Capitală

Potrivit prognozei speciale emise pentru Capitală, în intervalul 10:00 – 21:00, meteorologii anunță că vremea va rămâne instabilă, cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Valorile termice se vor menține sub cele normale pentru ultima decadă a lunii iulie.

Cerul va avea înnorări, temporar accentuate în cursul după-amiezii și al serii, când vor fi perioade cu averse, ce vor acumula 10–20 l/mp, iar izolat, cantitățile de apă pot depăși 25 l/mp. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări temporare și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la 26–27 de grade Celsius.

ANM precizează că în intervalul 24 iulie, ora 12:00 – 21:00, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben pentru instabilitate atmosferică. Meteorologii avertizează că sunt așteptate averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, în contextul episodului de vreme instabilă care afectează și alte regiuni ale țării.

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