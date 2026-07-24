Dan Negru și Selly și-au unit forțele în acest an, pentru demararea grandiosului proiect NIBIRU, la Costinești.

„Pe Selly îl cunosc de când era puști. Țin minte și acum cum i-am descoperit spiritul antreprenorial. Într-o seară, la mine acasă, mi-a făcut canalul de YouTube. Și apoi, pe canalul pe care Selly m-a convins să-l deschid s-au adunat peste 130.000 de urmăritori, iar YouTube îmi aduce lunar venituri din monetizare.

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Cum s-ar spune, Selly mi-a dat o rentă lunară. Mă regăsesc în Selly, așa cum eram eu acum 30 de ani: tipicar, atent ca totul să iasă bine, politicos și deschis la nou. Și mai ales optimist. Optimismul este calea către succes.

Nimic important nu se construiește fără speranță. Acum, sincer, eu am mai multe de învățat de la Selly decât are el de învățat de la mine. La fel e și cu noua generație. Noi avem mai multe de învățat de la ei decât invers”, a declarat Dan Negru pentru Click.

Ilie Năstase vine la NIBIRU

Printre cei prezenți la Nibiru se numără și personalități din lumea sportului și a științei, cum ar fi Rică Răducanu și Dumitru Prunariu.

„Am avut emoții când am deschis planeta NIBIRU alături de singurul astronaut român, Dumitru Prunariu. Îmi amintesc cum m-a luat de mână, cu câteva secunde înainte de a intra pe scenă, și m-a întrebat dacă ne ținem de program. Urma să vorbim despre planete și spațiu în fața a 30.000 de oameni.

A fost o liniște desăvârșită, în timpul dialogului nostru. Toți cei prezenți au ascultat cu atenție. Atunci am văzut oameni dispuși să primească, nu numai muzică, ci și informație. Pe 23 august îl vom avea invitat pe Ilie Năstase, la aniversarea zilei în care a devenit primul lider ATP din istorie. Și, mai ales, îi vom omagia pe elevii olimpici ai României, un moment care a stârnit deja multe discuții în online”, mai spune Dan Negru pentru sursa citată.