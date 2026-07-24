Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 25 – 31 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 25 – 31 iulie 2026

Între 25 și 26 iulie după-amiaza, relațiile personale vor fi marcate de exagerări, de reproșuri nefondate, de individualism sau de capriciile celor dragi care se alintă, ridică pretenții și „își fac de cap”, în mod deranjant, până spre 1/2 august.

Pe 25 iulie, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 9 august, va străbate casa a XII-a a bolilor lungi și cronice pe care nu le va răscoli în mod special, în schimb, va accentua preocupările pentru sănătate ale nativilor de toate vârstele dacă aceștia se confruntă cu simptome ce nu au putut fi diagnosticate până acum și asupra cărora mai mulți medici au avut opinii diferite.

Între 26 iulie, după ora 16:44′, și zorii zilei de 29 iulie, Leii vor fi preocupați să afle ce se întâmplă cu ei pe fondul unor tulburări organice și se vor informa în plus. Între 29 iulie, după ora 4:46′, și 31 iulie după-amiaza, relațiile parteneriale, dar și problemele personale se vor afla în prim-planul atenției celor născuți în zodia Leului, pe fondul influenței Lunii Pline în Vărsător din 29 iulie, care se va produce în opoziție, la grad perfect, cu Soarele și Jupiter și va forma o conjuncție cu Pluton.

Soarele și Jupiter vor face conjuncție cu steaua fixă Praesepe, care le va da celor născuți în preajma gradului 7° Leu, corespunzător zilelor de 30/31 iulie, șansa de a stabili acorduri, asocieri și contracte importante, de a ajunge la împăcări sau rezoluții neașteptate; atenție însă că Praesepe poate determina și situații neplăcute, expunând la pierderi din cauza altora sau îi poate face pe nativi să pară aroganți, aventurieri și impulsivi.

Din 31 iulie, după ora 15:14′, mici rezolvări financiare, câștiguri modeste, facilități, ajutoare, scutiri, compensări, reduceri de preț, împrumuturi. Întreaga săptămână, steaua fixă Alterat, în conjuncție cu Saturn, promite onor și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec.

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