Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, posibilă atenție, răsplată, generozitate, amabilitate, cadou, gest de bunăvoință, ajutor financiar la nevoie. Între 30 august, după ora 05:38′, și 1 septembrie dimineața, conversațiile curente vor fi la mare preț, nativii dorind să afle ce se întâmplă în jurul lor.

Mai complicat va fi cu viziunea de ansamblu asupra unui context social, politic, cultural sau profesional, în care nativii pot întâmpina rezistența colegilor sau a celor care îi supervizează și cu care pot intra în contradicții ideologice.

Între 1 septembrie, după ora 11:01′, și 3 septembrie după prânz, Leii vor trebui să păstreze echilibrul între provocarea socială, publică și imaginea sau autoritatea pe care trebuie să o apere, de aceea, dacă vor tăcea „diplomatic” sau vor lăsa impresia că au cedat, vor tempera niște animozități. În acest răstimp, planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care le va spori curajul, generozitatea și gesturile „largi” ce vor impresiona asistența. Ambiția va funcționa la cote maxime, dar s-ar putea dezvolta antipatii și rivalități, acuzații și dispute.

Marte va face conjuncție și cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care le va insufla nativilor hărnicie și îi va îndemna să ia decizii adecvate scopurilor lor.

Tot în această perioadă, planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, care, pe lângă popularitate, le mai poate înlesni nativilor șansa de a fi convingători într-o dezbatere în care vor trebui să susțină un punct de vedere sau un proiect, în timp ce steaua Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența, le poate aduce laude, felicitări, aprecieri, aplauze, cronici favorabile, notorietate. Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, întâlniri și dialoguri cu prietenii sau cu persoanele apropiate; consultări cu cei cu care Leii dezvoltă activități (proiecte) comune.

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