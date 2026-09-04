Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 5 – 11 septembrie 2026

Pe 5 septembrie, relațiile personale pot evolua inegal, tulburări de conduită, dialoguri neinspirate, afirmații excentrice, ipostaze lipsite de eleganță, provocări.

Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, univers interior bântuit de amintiri și regrete ori prin reevaluarea unor secvențe din trecutul apropiat, care nu le este clar nativilor și care vor dori, prin aceste reevaluări, să ajungă la logica lucrurilor și a motivațiilor care i-au determinat, mai ales că ei nu se vor simți în largul lor în raport cu conduita și deciziile luate atunci, iar acest sentiment de vinovăție îi urmărește încă.

Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, accent puternic pe zodia Leului, respectiv pe casa I a celor născuți în acest semn, care pot declanșa inițiative reparatorii, în revendicare, litigioase sau nu, cu unul sau mai mulți parteneri în plan conjugal sau pe mai multe planuri de viață și activitate, alături de colaboratori

. Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, cele două case ale banilor și ale beneficiilor materiale vor evolua sub impactul Lunii Noi în Fecioară, din 11 septembrie, care ar putea introduce în discuție noi realități, noi decizii, noi necesități personale. Pe 10 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Scorpionului, va reveni la un moment dat în Balanță, pe fondul unei mișcări retrograde și va părăsi definitiv Scorpionul pe 7 ianuarie 2027, timp în care va produce disensiuni și stări de nemulțumire mocnită între nativi și părinții lor pe teme de viață de familie.

În ziua de 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, va funcționa ca o mare forță pe toate planurile comunicării și ale exprimării orale. Pe 10 și 11 septembrie, primele deziluzii, primele nedumeriri. În unele familii se pot naște conflicte ideologice a căror desfășurare îi va înstrăina pe nativi de cei apropiați.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE