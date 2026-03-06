Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 7 – 13 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza, nemulțumiri sau îngrijorări domestice trecătoare, alarme și tristeți provocate de o rudă cu probleme de viață; uneori, Leii vor trebui să accepte ideea că trebuie să ia măsuri ferme și deloc confortabile pentru a ține sub control evoluția stării de sănătate a unui părinte.

Între 9 martie, după ora 17:37′, și 12 martie dimineața, sectorul vieții afective, al relațiilor bazate pe simpatie, pe atracție și dragoste va fi tulburat de impresii sau de evidențe care nu mai pot fi atenuate prin concesii și contraargumente; dezacorduri de moment, viziuni diferite asupra unei secvențe de viață care nu le vor conveni Leilor sau pe care le vor respinge categoric.

Cei care desfășoară activități artistice vor fi nemulțumiți de rezultatele activității lor de creație sau de interpretare, vor fi critici sau chiar negativiști cu ei înșiși și vor ajunge la concluzia că trebuie să apeleze la un gest forte și să renunțe la multe dintre soluțiile folosite în trecut care i-au condus la succes, dar care acum sunt insuficiente sau perimate.

Nevoie acută de noutate și de schimbare. Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, în funcție de vârstă și de tablou clinic, posibile accentuări ale unor suferințe osoase, ale unei sensibilități gastrice; nu sunt excluse reacțiile alergice sau de respingere ale unui aliment sau medicament.

Totuși, din 12 martie, când Jupiter va reveni la mersul direct, și până pe 30 iunie, când va părăsi acest semn zodiacal pentru următorii doisprezece ani, astfel de manifestări vor fi mai rare sau nu se vor mai repeta, pe tranzitele asemănătoare, în acest registru, pentru că Jupiter va fi mai puternic și mai eficient pe direcția exercitării calității lui de Mare Benefic și a capacității de a proteja și atenua manifestările unei suferințe organice, temperând reacțiile excesive în cazul în care nativii vor trece prin situații delicate.

