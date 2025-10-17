Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, îndoieli și nesiguranță cu privire la bonitatea unui partener sau la utilitatea și beneficiul unor asocieri de care Peștii trebuie să țină cont, chiar dacă ele sunt percepute intuitiv; firește că aceste presimțiri nu sunt suficiente pentru a lua decizii categorice, dar nici nu trebuie să fie ignorate, iar la capitolul intuiție și presimțire, Peștii sunt campionii zodiacului.

Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, posibilă situație financiară sau mic avantaj (cadou, împrumut, susținere materială) înlesnit sau favorizat în evoluția sa de Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, care aduce cu sine măsura și șansa unei echilibrări financiare sau patrimoniale.

Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, în sectorul proiectelor majore de viață sau de carieră se vor regrupa patru planete, care, alături de Luna Neagră, vor face cu cele trei posturi astrale din Pești cincisprezece Trigoane; pe fond, avem de-a face cu aspecte pozitive, dar, prin încărcătura acestor douăzeci și trei de Trigoane pe semne de Apă (celor de mai sus adăugându-li-se cinci Trigoane pe direcția Rac/Scorpion și alte trei pe direcția Pești/Rac), Peștii vor fi beneficiarii acestor influxuri, chiar dacă unora le va fi greu să suporte presiunea exercitată de ele asupra conștiinței, crezurilor și aspirațiilor lor care vor fi expuse unei revizuiri critice.

Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, le va permite nativilor să abordeze problemele personale de crez și de cunoaștere cu profunzime și subtilitate; șansa de a face un salt în cunoașterea de sine în cazul celor tineri; acest context va evolua crescendo, între 23 și 29 octombrie, și va dura, cu scăderi treptate de intensitate, până pe 20 noiembrie. Din 24 octombrie, după ora 7:19′, activități oficiale sau desfășurate în public.

