Între 29 februarie și 1 martie, seara, dorința de a găsi temeiul unor situații care nu au fost suficient de bine motivate prin cuvinte și comentarii. Între 1 martie, după ora 21:21′, și dimineața zilei de 4 martie, bună comunicare cu rudele dar și riscul ca unele informații să conțină o doză de imprecizie ori de deformare a realității de care nativii trebuie să țină cont pentru a nu se lăsa păcăliți.

Între 4 martie, după ora 06:26′, și dimineața zilei de 6 martie, univers afectiv bogat în stimulente astrale; unele pot fi profitabile, dacă avem de-a face cu persoane care activează într-un domeniu artistic, creativ și interpretativ. Pe 4 martie, Mercur, aflat în mișcare aparent retrogradă, va reveni în zodia Vărsătorului pe care o va tranzita până pe 16 martie, când, se va întoarce, definitiv, în Pești.

În acest fel, Mercur nu va mai fi la fel de activ ca până acum, plasându-se, în tranzit, într-o casă ascunsă. Unora, le poate fi de folos pentru că le-ar putea dezvălui, în ipostaze mai greu de anticipat, o realitate ascunsă, un adevăr tăinuit, o situație păstrată„la secret” de o persoană sau de o instituție și care, o dată dezvăluită, le poate oferi veriga lipsă dintr-un raționament incomplet.

În ziua de 5 martie, planeta Venus va intra în zodia Taurului, semn pe care îl guvernează și pe care îl va tranzita până pe 3 aprilie. Micul Benefic va avea un rol pozitiv și destul de intens manifestat în planul schimburilor de idei, a receptării unor informații, a învățării, a acumulării de cunoștințe sau de deprinderi practice.

Din 6 martie, după ora 11:28′, discretă solicitare a axei cardio vasculare. Atenție la riscul unei pagube bănești pe fondul unui tranzit periculos activ întreaga săptămână. Nu apelați la prieteni în această perioadă: blocajele majore fac imposibilă atât buna comunicare cât și reacția pozitivă a acelora (indiferență, ostilitate?).