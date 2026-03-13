Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 14 – 20 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 14 – 20 martie 2026

Pe 14 martie, atitudini clare și justificate, dar nu neapărat menite să-i conducă pe nativi la o rezoluție favorabilă într-o chestiune partenerială pe fondul unei atitudini tranșante ce nu acceptă subterfugii, „artificii”, mici încălcări ale unor reguli, norme, legi sau obligații morale în relațiile parteneriale.

O rezolvare va fi posibilă din iulie 2026, când Jupiter va părăsi zodia Racului și nu va mai amplifica exigența nativilor și spiritul lor pedant. Între 14 martie, după ora 17:14′, și începutul zilei de 17 martie, evoluție precară a evenimentelor ce privesc regimul banilor și bunurilor cuvenite unui nativ pe care acesta le pretinde de la cei îndreptățiți să le facă plăți, să onoreze datorii ori să execute prevederile unor acte și hotărâri judecătorești.

Între 17 martie, după ora 1:16′, și dimineața zilei de 19 martie, casa a IX-a a comunicării, a învățăturii și a proiectelor personale ambițioase va evolua favorabil, dând dovadă de suplețe mentală și o mare putere de înțelegere a direcției spre care se îndreaptă societatea pentru a se putea integra fără piedici în acest parcurs, dar și grație influenței Lunii Noi în Pești, din 19 martie, care va accentua dorința lor de evadare, de înnoire, de transformare și de acces la valorile importante.

Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie, casa a X-a a puterii, a carierei, a succesului se va încărca și cu vibrațiile astrale ale celor șase planete în tranzit prin zodia Berbecului, care controlează acest sector, făcându-i pe nativi ambițioși, luptători, rezistenți la stres și de neintimidat, posturi inedite pentru aceste ființe delicate și interiorizate.

Până spre 20 aprilie însă, acestea vor fi obligate să trăiască în atmosfera fierbinte a celor șase și, la un moment dat, șapte planete într-un semn de Foc, susținut și amplificat de forța Soarelui, în tranzit prin această casă, între 20 martie și 20 aprilie.

