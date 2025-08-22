Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 23 – 29 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 23 – 29 august 2025

În prima parte a zilei de 23 august, efort sau chiar insistență în a susține o anumită abordare în soluționarea unei probleme bănești.

Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, noutățile în plan pedagogic sau profesional ori relațional îi vor obliga pe nativi să analizeze atent datele unei teme de viață (relații de rudenie, de bună vecinătate, colaborare pe termen scurt) în ideea de a nu crea tensiuni inutile, de a nu amplifica o animozitate și de a menține deschisă ușa dialogului și a cooperării.

Posibilă situație specială de ordin administrativ, organizatoric sau juridic care le va oferi nativilor șansa de a modifica un plan de lucru sau strategia abordării unei (noi) forme de învățământ; la început, aceste modificări, provocate de efectele Lunii Noi în Fecioară, din 23 august, ar putea să nu le convină nativilor, pentru că vor schimba datele relațiilor lor cu unele instituții. Posibilă deplasare neprevăzută; apariția unei probleme curente de ordin administrativ. Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și, până pe 19 septembrie, va tranzita sectorul banilor câștigați prin efort personal, permițându-le să remedieze o neregulă în plan salarial.

Între 25 august, după ora 17:18′, și începutul zilei de 28 august, o problemă domestică, patrimonială sau strict relațională le va sta unora dintre nativi „ca un spin la inimă”. Efort de a instaura altă ordine în familie sau de a modifica niște obiceiuri, dar fără prea mult succes (opoziție Jupiter/Marte din ce în ce mai puternică).

Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, trăiri mai puțin agreabile în relațiile cu cei dragi, inclusiv cu copiii lor; dezamăgiri, tristeți sau chiar revolte față de o stare de lucruri. Unii Raci vor trăi un acut sentiment de nedreptate care se petrece cu ei, pentru că subiectivismul va deforma realitatea care le va genera aceste sentimente.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

