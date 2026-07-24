Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 25 – 31 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 25 – 31 iulie 2026

Între 25 și 26 iulie după-amiaza, neplăceri organice la nivelul aparatului locomotor, al circulației arteriale, al funcțiilor hepatice sau al sistemului nervos periferic. Conflicte la locul de muncă a căror sursă sau motivație le este, deocamdată, necunoscută nativilor.

Pe 25 iulie, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 9 august, cât va traversa zodia Racului, va tranzita casa I a personalității, dându-le acestora un suport astral important în nevoia de a-și calibra gândurile și deciziile fără ca acestea să fie influențate de emoții și sentimente.

Între 26 iulie, după ora 16:44′, și zorii zilei de 29 iulie, relațiile parteneriale nu se vor baza pe spontaneitate, ci pe o analiză riguroasă în care se va acorda o atenție deosebită detaliilor. Între 29 iulie, după ora 4:46′, și 31 iulie după-amiaza, cele două case ale banilor, veniturilor și avantajelor materiale vor fi influențate de Luna Plină în Vărsător, din 29 iulie, care va forma o conjuncție cu Pluton și opoziții, la grad perfect, cu Soarele și Jupiter.

Cele din urmă vor face conjuncție cu mai multe stele, dintre care ne atrage atenția roiul de 40 de stele numit Praesepe, care le dă celor născuți în preajma gradului 7° Leu, corespunzător zilelor de 30/31 iulie, șansa de a pune bazele unor activități importante, profitabile, de a se remarca prin hărnicie, ordine, dar și de a se expune unor pierderi din cauza altora, din imprudență sau supraevaluare a capacității lor. Este de supravegheat orice activitate care poate afecta ochii, ca organ, și văzul, ca funcție, marcajul astral fiind deosebit de puternic.

Din 31 iulie, după ora 15:14′, deplasări agreabile; preocupări legate de educația culturală, viața spirituală sau progresul personal. Întreaga săptămână, steaua fixă Alferatz, în conjuncție cu Saturn, promite onor și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec.

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