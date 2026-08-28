Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, sensibilitate accentuată; nativii vor fi mai emotivi, mai lesne de influențat și mai atrași de religie, filozofie, cultură, psihologie, pedagogie, în funcție de vârstă sau de provocările contextului social sau familial în care trăiesc.

Între 30 august, după ora 05:38′, și 1 septembrie dimineața, momente care impun o regrupare a forțelor interioare și o concentrare în funcție de miza evenimentelor care se petrec în viața socioprofesională cu aer de provocare, posibile blocaje pentru a căror rezolvare, Racii vor trebui să-și mobilizeze resursele de rezistență interioară și să-și schimbe stilul de abordare al unor piedici.

Între 1 septembrie, după ora 11:01, și 3 septembrie după-amiază, un prieten ar putea să joace pentru moment rolul de sfătuitor inspirat ori de mentor (model, profesor, îndrumător, ghid). În acest răstimp, planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care, teoretic, ar trebui să le sporească curajul; în realitate însă, nativii ar putea stârni reacții ostile, rivalități, acuzații și dispute. Marte va mai face o conjuncție cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care le va sugera deciziile adecvate scopurilor lor.

Tot în această perioadă, planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, care îi va susține în inițiativele de a consolida o relație de familie sau de a pune bazele unui nou tip de viață cotidiană și domestică și ca o evadare din cotidianul suprasolicitant, în timp ce steaua fixă Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența în mitologiile antice, le poate asigura un profit, un echilibru material sau un avantaj patrimonial.

Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, răstimp al dialogurilor interioare și al evaluării unor secvențe de viață recentă; nesiguranță cu privire la deciziile pe care trebuie să le ia în legătură cu locul de muncă.

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