Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 7 – 13 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza, planetele în tranzit prin semnele de Apă vor accentua trăirile interioare și reacțiile afective la provocările vieții obișnuite, uneori, în chip disproporționat, dar Racii își vor etala capacitatea de a trăi într-un univers plin de sensibilitate și fantezie care vor da farmec relațiilor cu cei dragi lor.

Între 9 martie, după ora 17:37′, și 12 martie dimineața, tensiune nervoasă și răbufniri de nemulțumire față de o situație creată în special la locul de muncă prin dezorganizare, avarierea unor utilaje sau aparaturi, absența cuiva esențial pentru respectiva activitate, măsuri incorecte sau inadecvate.

Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, mecanisme astrale care vor angaja casa I a personalității, cu un accent pe 13 martie la prânz, când nativii s-ar putea confrunta cu ostilitatea sau cu lipsa de suplețe a unui partener; aspectul va fi mai puternic în cazul relațiilor matrimoniale sau personale și, secundar, în cazul celor oficiale sau administrative.

În ziua de 12 martie, Jupiter va reveni la mersul direct și până pe 30 iunie, când va părăsi acest semn zodiacal pentru următorii doisprezece ani, va funcționa ca un adevărat benefic și protector pentru cei născuți în zodia Racului, care vor simți această susținere în plan organic, psihic sau în contextul integrării lor în viața de familie și în cea relațională extinsă; acest patronaj pozitiv va bloca sau va atenua ostilitățile care se vor produce în sectorul vieții socioprofesionale, unde Saturn și Neptun vor acționa divergent pe Kiron și Venus. Jupiter va spori intensitatea mecanismelor întreținute de Soare, Mercur,

Marte și Sensul vieții, în tranzit prin zodia Peștilor (casa a IX-a a conștiinței, a proiectelor înalte sau a progresului prin cunoaștere), susținând, mai eficient ca până acum, acest ultim aspect armonic, pe direcția Rac/Pești, pentru următorii doisprezece ani.

