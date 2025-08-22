Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 23 – 29 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 23 – 29 august 2025

În prima parte a zilei de 23 august, imaginație, aspirații, visuri legate de o ipostază personală sau profesională care să-i conducă spre succes, satisfacție sau notorietate.

Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, sectorul carierei va beneficia de premisele deschizătoare de drumuri ale Lunii Noi în Fecioară, din ziua de 23 august.

Săgetătorii vor renunța la niște premise sau ambiții care se dovedesc greu de pus în practică sau care sunt epuizate ca resurse de viitor și să deschidă un nou ciclu de viață profesională, de un an, orientat spre alte forme de afirmare sau spre alte strategii de a obține succesul, a-și consolida cariera și a se dezvolta personal.

Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și, până pe 19 septembrie, va crea posibilitatea ca Săgetătorii să beneficieze de ideile interesante pe care le vor dezvolta, de sfaturile utile ale unor profesori, mentori, specialiști sau de indicațiile venite din partea reprezentanților unor instituții cărora nativii li se adresează și care îi pot ajuta în demersurile lor legate de o călătorie, de strămutarea dintr-o țară în alta sau cu privire la dorința lor de a-și continua studiile într-un mediu universitar sau profesional de elită. Între 25 august, după ora 17:18′, și începutul zilei de 28 august, irascibilitate și enervare în relațiile cu prietenii.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

E mai greu de spus cine va fi de vină pentru că, în realitate, și unii, și alții vor greși sau vor exagera, iar reacțiile subiective, pătimașe și orgolioase îi vor controla și pe unii, și pe ceilalți. Contextul va funcționa în același registru și în cazul relațiilor bazate pe sentimente și atracție. Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, Săgetătorii nu vor avea chef de nimic, vor fi obosiți, plictisiți și vor dori să se elibereze de acest năduf interior prin acele activități de compensare care le aduc satisfacții.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE