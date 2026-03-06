Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 7 – 13 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza, cele două case ale sănătății vor sta sub semnul unei umbre interioare care provine de la informațiile ce i-au destabilizat: dialogul cu un medic, rezultatul unor investigații medicale; alteori, ar putea fi vorba de recomandarea unor proceduri, de tratamente sau a unei medicații care este greu de susținut financiar de către un nativ, care se va vedea nevoit să renunțe la unele dintre ele ori să găsească o soluție alternativă.

Între 9 martie, după ora 17:37′, și 12 martie dimineața, Luna va tranzita casa I a Săgetătorilor și le va spori optimismul și încrederea sau măcar capacitatea de a acționa, de a fi energici, de a rezista la stres, de a-și mobiliza resursele interioare în jurul unor motivații pentru a face față unor factori de stres sau unor momente solicitante (provocări) pe diferite planuri, în principal, cele legate de evenimentele care se petrec în sânul familiei din care provin.

Oricâtă dreptate ar avea, este bine ca nativii să nu abordeze subiecte care ating sensibilități, orgolii ori redeschid suferințe mai vechi. Părinții lor nu vor putea depăși astfel de momente.

Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, deși sunt convinși că trebuie să opereze niște schimbări în modul de viață sau de muncă în vederea realizării unor economii sau a unui venit sigur și substanțial, totuși, Săgetătorii vor ezita să treacă la fapte, fiind dominați de nesiguranța viitorului, de faptul că nu dețin toate informațiile care să le dea certitudinea că iau decizia corectă.

Jupiter, revenit la mersul direct, din 12 martie, le va oferi totuși, până pe 30 iunie, când va părăsi acest semn zodiacal, logică, putere de analiză, discernământul necesar și spiritul protectiv pentru sine și familia sau pentru cei care depind de veniturile lor. Atenție, întreaga săptămână, la destabilizările în plan afectiv provocate de cei dragi sau de copiii lor.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE