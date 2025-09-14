Horoscop 15-21 septembrie 2025: Eclipsa de Lună în Pești aduce schimbări, revelații și decizii importante

Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Berbec

Berbec – Săptămâna aceasta, ești la o răscruce de drumuri, cu o aliniere astrologică rară ce te îndeamnă să iei decizii noi pentru viitorul tău. Pe 17 septembrie, o eclipsă de Lună în Pești te va ajuta să găsești răspunsuri și ghidare în semnele din jurul tău, dacă ești atent la ele.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Taur

Taur – O săptămână marcată de decizii cruciale și de reflecție personală. Începutul săptămânii te invită să construiești viitorul prin alegeri zilnice, în timp ce eclipsa de Lună în Pești acționează ca o oglindă, îndemnându-te să recunoști în ceilalți propriile blocaje și să acționezi pentru a le depăși.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Gemeni

Gemeni – Gemenii sunt la o răscruce de drumuri financiară și profesională, având șansa de a face schimbări importante pentru a obține mai multă stabilitate și securitate în viața lor.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Rac

Rac – În această săptămână, ești împărțit între dorința de a explora noi proiecte și obligațiile de acasă, în timp ce marți, o eclipsă de Lună îți aduce în prim-plan cunoștințele și înțelepciunea.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Leu

Leu – Universul te încurajează să acționezi în privința obiectivelor creative și a relațiilor, chiar dacă apar obstacole neașteptate.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Fecioară

Fecioară – Ești încurajat să aplici legea atracției, în special în plan financiar, unde ai ocazia să iei o decizie diferită pentru a atinge libertatea. Vei înțelege că fericirea interioară atrage oameni minunați, transformându-te într-un „magnet” pentru iubire.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Balanță

Balanță – Ești îndemnat să îți asumi rolurile de lider și să ai încredere în tine, chiar și în momente de incertitudine. Conștientizează importanța de a face mici schimbări zilnice, care pot avea un impact semnificativ pe termen lung.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Scorpion

Scorpion – Această săptămână aduce informații noi care te vor pune în fața unei alegeri: să mergi într-o direcție nouă sau să continui pe drumul tău actual, simțind în același timp o nevoie puternică de a te exprima.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Săgetător

Săgetător – La începutul săptămânii, o nouă energie te stimulează să acționezi, chiar și atunci când ești nesigur în fața alegerilor. Spre jumătatea săptămânii, o eclipsă de Lună te ajută să apreciezi lucrurile bune din viață și să activezi legea atracției.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Capricorn

Capricorn – Ar putea avea loc discuții dificile cu partenerul sau prietenii apropiați, dar pot ajunge la un compromis. Marți, o eclipsă de Lună în Pești le-ar putea crea obstacole în drum Capricornilor, așa că ar fi bine să își ia o marjă de timp suplimentară pentru a ajunge la destinație.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Vărsător

Vărsător – Un principiu de bază se schimbă, aducând beneficii și provocări. Va trebui să rezolvi o problemă logistică marți, 17 septembrie, care îți va cere să iei măsuri pentru a te asigura că primești ceea ce ți se cuvine.

Horoscop 15-21 septembrie pentru Pești

Pești – În această săptămână, ai șansa de a obține ceva de valoare, în special o oportunitate financiară. O eclipsă de Lună în zodia Peștilor te va determina să faci o schimbare importantă în viața ta.

