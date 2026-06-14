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Berbec (21 martie – 19 aprilie): Tranzitele din această săptămână îți stimulează puternic intelectul și abilitățile de comunicare, deschizându-ți calea către noi cursuri sau proiecte profesionale. Energia Solstițiului te îndeamnă, de asemenea, să îți planifici o călătorie sau o escapadă care îți va readuce inspirația.

Taur (20 aprilie – 20 mai): Sectorul banilor este complet dinamizat în perioada 15-21 iunie, oferindu-ți una dintre cele mai bune oportunități din acest an pentru a-ți crește veniturile. Fie că ceri o mărire, fie că găsești clienți noi, este momentul ideal să acționezi cu curaj.

Gemeni (21 mai – 20 iunie): Te bucuri de o adevărată resetare cosmică, iar astrele te împing să iei decizii mari și să începi să lucrezi activ la visurile tale. Tot ceea ce clădești și inițiezi în aceste zile va lăsa o amprentă puternică asupra următoarelor 12 luni.

Rac (21 iunie – 22 iulie): Înainte ca Soarele să intre oficial în semnul tău pe 21 iunie, săptămâna aceasta îți cere introspecție, odihnă și discreție. Este perioada perfectă pentru a pune la punct, în secret, planuri mari pe care le vei lansa cu succes spre finalul anului.

Leu (23 iulie – 22 august): Viața ta socială primește o injecție masivă de adrenalină, fiind o săptămână ideală pentru a ieși în lume și a cunoaște oameni influenți. Conexiunile pe care le legi acum și sprijinul prietenilor vor fi motoarele evoluției tale în perioada următoare.

Fecioară (23 august – 22 septembrie): Se anunță una dintre cele mai importante săptămâni din an pentru cariera ta, cu uși profesionale care se deschid exact când te aștepți mai puțin. Fă mișcări curajoase, negociază și asumă-ți rolul de lider în proiectele în care ești implicat.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie): Setea de aventură și dorința de a explora noi filozofii de viață te vor ghida în intervalul 15-21 iunie. Fie prin studiu, fie prin călătorii, vei reuși să asimilezi cunoștințe prețioase care îți vor schimba radical perspectiva asupra viitorului.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie): Atenția ta se concentrează pe gestionarea unor sume mari de bani, fiind favorizate renegocierile de contracte, creditele sau investițiile pe termen lung. O discuție sinceră cu un specialist te poate ajuta să eviți capcanele și să îți securizezi viitorul financiar.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie): Relațiile importante din viața ta, fie de cuplu, fie de afaceri, trec printr-un proces esențial de ajustare și reconfigurare. Este momentul optim pentru a semna noi angajamente și pentru a lăsa în spate colaborările care nu mai funcționează.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie): Productivitatea ta atinge cote maxime în această săptămână, chiar dacă asta înseamnă să preiei mai multe responsabilități zilnice la locul de muncă. Profită de această energie pentru a introduce reguli noi și sănătoase în dieta ta și în programul de odihnă.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie): Astrele îți aprind pasiunea și creativitatea, îndemnându-te să te exprimi liber și să acorzi mai mult timp hobby-urilor sau vieții romantice. Dacă ai în plan extinderea familiei, zilele următoare vin cu aspecte astrologice extrem de favorabile.

Pești (19 februarie – 20 martie): Energia perioadei se mută în căminul tău, transformând această săptămână în momentul ideal pentru renovări, curățenie generală sau chiar o mutare. De asemenea, legăturile cu familia devin mai strânse, fiind posibil să oferi sprijin emoțional unei rude dragi.

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