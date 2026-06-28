Documentele, desecretizate de Ministerul Afacerilor Interne în 2010, pot fi acum consultate și descărcate în format PDF, informează Moldova1. Listele, deși incomplete, cuprind numele a peste jumătate dintre cele aproximativ 19.000 de persoane deportate în acea perioadă.

Potrivit ANA, aceste documente sunt destinate atât supraviețuitorilor deportărilor și familiilor acestora, cât și cercetătorilor sau persoanelor interesate de istoria represiunilor sovietice. „Agenția Națională a Arhivelor (…) pune la dispoziția deportaților – foarte puțini de la an la an – și rudelor acestora, dar și tuturor celor interesați de trecutul nostru traumatic, listele pe vagoane, atâtea câte s-au păstrat, a deportaților din RSS Moldovenească din 13-14 iunie 1941”, se arată într-un comunicat oficial al instituției.

Documentele conțin detalii mai puțin cunoscute despre cei deportați, inclusiv numele unor persoane care au murit pe drumul spre Siberia sau Kazahstan, dar și informații despre copiii născuți în timpul transportului. Reprezentanții ANA au explicat că, deși arhivele nu sunt complete, ele oferă o imagine valoroasă asupra dimensiunii tragediei. „LISTELE nu sunt complete, sunt doar cele care s-au păstrat, dar conțin totuși numele a peste jumătate din cele cca 19 mii persoane deportate din RSSM. Dosarele pot fi descărcate în PDF (…) Aici se conțin și date despre pregătirea operațiunii de deportare din 13-14 iunie 1941”, au precizat aceștia.

Un exemplu emoționant este cel al Eufrosiniei Kersnovskaia, cunoscută pentru memoriile sale despre experiențele din Gulag și despre Basarabia interbelică. Potrivit ANA, ea „se regăsește în vagonul nr. 466978 cu cei deportați din județul Soroca”.

Documentele sunt disponibile în fondul arhivistic R-3397, inventarul 1, dosarele 1 și 2 (partea I și partea a II-a). Acestea oferă o sursă importantă pentru studierea evenimentelor din iunie 1941, când regimul stalinist a deportat aproximativ 18.400–19.000 de persoane din RSS Moldovenească.

Deportările staliniste din actualul teritoriu al Republicii Moldova s-au desfășurat în cadrul a trei mari operațiuni. După evenimentele din iunie 1941, o altă deportare în masă a avut loc între 6 și 9 iulie 1949, când aproximativ 35.000 de persoane au fost trimise în Siberia și Kazahstan. În aprilie 1951, operațiunea „Sever” a vizat deportarea a circa 2.600 de membri ai comunității Martorilor lui Iehova. În total, aceste acțiuni au afectat peste 56.000 de locuitori ai RSSM.

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