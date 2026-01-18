Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Berbec

Berbec: Săptămâna aceasta, planurile și relațiile din cercul tău social intră în prim-plan, iar ideile tale pot atrage mai multă atenție decât de obicei. Este un moment bun să reevaluezi anumite prietenii și să-ți redefinești obiectivele comune.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Taur

Taur: Responsabilitățile și imaginea publică te preocupă mai intens, iar dorința de stabilitate pe termen
lung te motivează să acționezi calculat. Încrederea în tine crește, dar poate fi nevoie să îți exprimi mai
clar poziția într-o situație importantă.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Gemeni

Gemeni: Săptămâna aduce dorință de explorare, învățare și o nevoie mai mare de sens. Regândirea
convingerilor și privirea de ansamblu te pot ajuta să te detașezi de agitația zilnică.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Rac

Rac: Legăturile emoționale și procesele interioare sunt accentuate, iar introspecția îți poate aduce
claritate. Stabilirea unor limite mai sănătoase, emoționale sau financiare, te ajută să te simți mai ancorat.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Leu

Leu: Relațiile și cooperarea sunt în centrul atenției, iar dialogul sincer poate influența direcția unor
legături importante. Comunicarea calmă și deschisă îți poate aduce mai mult echilibru.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Fecioară

Fecioară: Rutina zilnică și obiceiurile tale cer ajustări pentru un stil de viață mai echilibrat. Mici
schimbări și mai multă blândețe față de tine pot aduce o stare de ușurare.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Balanță

Balanță: Creativitatea și bucuria de a te exprima sunt accentuate, iar activitățile care îți fac plăcere îți pot
ridica moralul. A-ți da voie să îți exprimi emoțiile reale poate fi eliberator.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Scorpion

Scorpion: Familia și sentimentul de siguranță emoțională devin prioritare în această perioadă. Emoțiile
legate de trecut pot ieși la suprafață și îți pot oferi o nouă perspectivă.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Săgetător

Săgetător: Comunicarea este intensă, iar ideile noi și conversațiile stimulante îți pot aduce energie. Sunt
favorizate planurile pe termen scurt și deplasările rapide.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Capricorn

Capricorn: Valorile personale și siguranța financiară sunt în centrul atenției, iar introspecția te ajută să-ți
recunoști punctele forte. Dorința de stabilitate îți poate întări încrederea în propriile decizii.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Vărsător

Vărsător: Identitatea și modul în care te prezinți lumii sunt accentuate, iar dorința de autenticitate este
mai puternică. Un nou început sau o schimbare de direcție poate prinde contur.

Horoscop 19-25 ianuarie pentru Pești

Pești: Lumea ta interioară cere liniște și reflecție, iar nevoia de odihnă este accentuată. Ascultarea
intuiției și eliberarea emoțiilor vechi pot aduce claritate și ușurare.

Rezultatele Loto 6/49 din 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:35
Rezultatele Loto 6/49 din 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Nicuşor Dan intervine în scandalul declanșat de Donald Trump, care vrea taxe vamale mai mari pentru țările care susţin Groenlanda
Știri România 17:49
Nicuşor Dan intervine în scandalul declanșat de Donald Trump, care vrea taxe vamale mai mari pentru țările care susţin Groenlanda
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie"
Stiri Mondene 16:50
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie”
„Survivor România", 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Stiri Mondene 15:32
„Survivor România”, 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
