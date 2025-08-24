Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Berbec

O oportunitate de afaceri se conturează profitabil și e momentul să delegi sau să automatizezi unele procese. Ceva la care ai muncit mult începe să prindă viață.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Taur

O schimbare neașteptată te îndreaptă spre succes, iar motivația ta te va propulsa înainte cu energie și entuziasm.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Gemeni

Beneficiezi de un ajutor neașteptat și simplu, iar sincronizarea cu evenimentele din jurul tău te va surprinde plăcut.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Rac

Un prieten creativ te provoacă să ieși din zona ta de confort și să încerci experiențe noi și interesante.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Leu

Vei simți nevoia să-ți asumi riscuri și să controlezi situațiile, fie prin decizii curajoase la serviciu, fie în afaceri.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Fecioară

Dorința de a învăța ceva practic și util te face să cauți ghidare directă, dobândind rapid o nouă abilitate.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Balanță

Primești o oportunitate de investiție surprinzătoare; cercetează atent și cere o a doua opinie înainte de a decide.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Scorpion

O persoană interesantă îți poate aduce o colaborare promițătoare și chiar o scânteie neașteptată de romantism.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Săgetător

Simplifici și automatizezi procese care-ți eliberează timp prețios, deschizându-ți calea către mai multe schimbări pozitive.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Capricorn

Plictiseala te îndeamnă să cauți ceva nou și poate o întâlnire neașteptată care îți schimbă perspectiva asupra iubirii.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Vărsător

Te lasă mâinile să creeze ceva unic acasă, fie că redecorezi, organizezi sau aduci culoare și funcționalitate spațiului tău.

Horoscop 25-31 august 2025 pentru Pești

Experimentezi o activitate nouă și distractivă, sportivă sau artistică, care îți aduce energie și voie bună.

