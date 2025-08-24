Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.
Cuprins:
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Berbec
O oportunitate de afaceri se conturează profitabil și e momentul să delegi sau să automatizezi unele procese. Ceva la care ai muncit mult începe să prindă viață.
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Taur
O schimbare neașteptată te îndreaptă spre succes, iar motivația ta te va propulsa înainte cu energie și entuziasm.
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Gemeni
Beneficiezi de un ajutor neașteptat și simplu, iar sincronizarea cu evenimentele din jurul tău te va surprinde plăcut.
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Rac
Un prieten creativ te provoacă să ieși din zona ta de confort și să încerci experiențe noi și interesante.
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Leu
Vei simți nevoia să-ți asumi riscuri și să controlezi situațiile, fie prin decizii curajoase la serviciu, fie în afaceri.
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Fecioară
Dorința de a învăța ceva practic și util te face să cauți ghidare directă, dobândind rapid o nouă abilitate.
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Balanță
Primești o oportunitate de investiție surprinzătoare; cercetează atent și cere o a doua opinie înainte de a decide.
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Scorpion
O persoană interesantă îți poate aduce o colaborare promițătoare și chiar o scânteie neașteptată de romantism.
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Săgetător
Simplifici și automatizezi procese care-ți eliberează timp prețios, deschizându-ți calea către mai multe schimbări pozitive.
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Capricorn
Plictiseala te îndeamnă să cauți ceva nou și poate o întâlnire neașteptată care îți schimbă perspectiva asupra iubirii.
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Vărsător
Te lasă mâinile să creeze ceva unic acasă, fie că redecorezi, organizezi sau aduci culoare și funcționalitate spațiului tău.
Horoscop 25-31 august 2025 pentru Pești
Experimentezi o activitate nouă și distractivă, sportivă sau artistică, care îți aduce energie și voie bună.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.