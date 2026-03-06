Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 7 – 13 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza, Luna va tranzita casa I a personalității Scorpionilor și le va stârni acestora un noian de reacții care le vor permite să fie performanți, eficienți și să se simtă bine.

Luna va realiza, alături de Jupiter și planetele din Pești, mai multe Trigoane regale, care vor crea un context astral armonios și subtil; mulți Scorpioni vor avea intuiții, iar artiștii, creatorii de toate genurile și interpreții vor avea inspirație. Acest context va fi favorabil relațiilor sentimentale trăite fără naivitate sau cu o prea mare disponibilitate spre concesii, ci profund, exigent și responsabil.

Scorpionii vor fi tentați să reevalueze o relație sau o persoană de care sunt legați afectiv și vor trage o concluzie cu privire la viitorul acelei investiții sentimentale. Între 9 martie, după ora 17:37′, și 12 martie dimineața, unii nativi vor trebui să se ocupe de aspectele juridice sau legale ori contractuale ale unei chestiuni financiare.

Ținând cont că tranzitele prin casa a II-a a banilor câștigați prin muncă vor face mai multe aspecte cu cele patru planete din casa muncii, e de așteptat ca unele dintre aceste preocupări să fie impuse de o schimbare la locul de muncă sau de nevoia de a analiza și decide cu privire la o soluție ce decurge firesc prin modificarea statutului lor profesional. Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, cele două case ale comunicării nu oferă o perspectivă spectaculoasă, Scorpionii săturându-se de informațiile banale, neinteresante sau inutile (lor).

În schimb, pe fondul revenirii planetei Jupiter, în ziua de 12 martie, la mersul direct, ei vor fi atrași de subiectele care le permit o dezvoltare personală, o mai bună cunoaștere a lumii lor interioare și o înțelegere corectă a motivațiilor care îi împing spre anumite activități; până pe 30 iunie, nativii vor trebui să asimileze lecția Marelui Benefic pentru evoluția lor.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

