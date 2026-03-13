Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 14 – 20 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 14 – 20 martie 2026

Pe 14 martie, comunicare parțial profitabilă pentru nativi care își vor autocenzura opiniile, vor da dovadă de reticențe din necunoașterea partenerului de dialog ori se vor teme să nu fie greșit înțeleși ca urmare a concluziilor pe care le-au conturat după o primă estimare a cadrului în care se desfășoară o întâlnire și a ideilor sau intereselor pe care interlocutorul lor le exprimă în mod răspicat.

Între 14 martie, după ora 17:14′, și începutul zilei de 17 martie, activități socioprofesionale pe care unii dintre nativi le vor considera corvezi: tracasări, efort major pentru îndeplinirea unor obligații, complicații care se vor naște la tot pasul din cauza unor amânări, încurcături sau blocaje care strică bunul mers al unei activități socioprofesionale.

Între 17 martie, după ora 1:16′, și dimineața zilei de 19 martie, dorință de relaxare sau de compensare a stresului de peste zi prin ancorarea în activități relaxante alături de unul sau mai mulți prieteni cu care nativii comunică bine și dezvoltă activități comune în mod armonios.

Un accent special, un eveniment aparte se poate produce, în acest sector, în preajma zilei de 19 martie, când se va produce faza de Lună Nouă în Pești; ea ar putea permite o lărgire a cercului de apropiați sau ar putea da o semnificație aparte unui eveniment care îi poate propulsa pe unii nativi într-o postură de excepție prin sprijinul unui personaj generos. Sfat sau avertisment necesar venit de la un apropiat.

Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie, acumulare majoră de vibrații pe semnul Berbecului; din 20 martie și până spre 20 aprilie, tranzitul Soarelui prin acest semn zodiacal își va pune amprenta pe procesele mentale, pe activitatea cerebrală, pe fiziologia organelor de simț localizate la nivelul capului, dar și pe viața interioară (trăiri, motivații, regrupări în jurul unei idei-forță ce va trebui pusă în aplicare).

