Horoscop săptămânal Taur – 2 – 8 mai 2026

Între 2 și 3 mai dimineața, unele întâlniri de afaceri sau purtate pe teme financiare ori patrimoniale pot dezvălui tendința partenerilor de a câștiga cât mai mult de pe urma „colaborării” cu cei născuți în zodia Taurului prin manevre de „învăluire” (adevăruri trecute sub tăcere, manipularea informației, pledoarii bazate pe argumente false).

Pe 3 mai, Mercur va intra în zodia Taurului și, până pe 17 mai, va fi un aliat al nativilor, susținându-i în situațiile în care vor trebui să se exprime într-un cadru oficial sau să acumuleze informațiile necesare pentru a susține un proiect. Gândirea lor va fi corectă, pragmatică și logică, dovedind siguranță de sine prin temeinicia cunoașterii în domeniul de interes momentan.

Între 3 mai, după ora 9:34′, și 5 mai seara, risc de a lua o decizie neinspirată în plan financiar ori de a cădea pradă unei manipulări (înșelătorii, păcăleli) puse în aplicare de o persoană străină lor. Între 5 mai, după ora 22:06′, și 8 mai dimineața, Taurii se vor documenta înaintea luării unei decizii sau a abordării unei ipostaze de viață.

Pe 7 mai, Pluton va intra în mișcare retrogradă și, până pe 17 octombrie, îi va face pe nativi să retrăiască experiențele petrecute între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, în planul profesiei, al carierei, care le vor zdruncina niște principii sau impresii mai vechi cu privire la veniturile salariale sau la câștigurile ocazionale, mai ales în latura lor încurcată, deranjantă sau dezavantajoasă ca efect al Trigonului între Pluton (casa a X-a) și Uranus (casa a II-a a banilor).

Dacă Taurii nu vor face o schimbare sau nu vor renunța la criteriile și la ambițiile lor profesionale, secvența se va repeta, pentru ultima oară, în iunie 2027, dar într-un context mai riscant și cu mai puține opțiuni (constrângerea soluției unice). Conștientizarea acestei situații se va petrece din 8 mai, după ora 10:28′, pentru câteva zile.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE