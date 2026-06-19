Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, efort de limpezire și de stabilizare a trăirilor interioare, emoții reprimate, sentimente controlate, uneori, exagerat, lăsând impresia că nativii sunt indiferenți, absenți sau dezinteresați de o persoană, de o relație, de o ipoteză de viață afectivă, de o amintire, de o legătură sufletească cu apropiații lor.

Pe 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va susține comunicarea inter-umană, examenele, școlaritatea, deplasările. Va urma o scurtă perioadă, bună, până pe 30 iunie, când Soarele, alături de Jupiter, va da energie, spor și șansă multor inițiative pe direcțiile mai sus amintite.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, activitate curentă profesională relaxată; stare organică bună dar cu un stres interior provocat, în cazul celor maturi sau în vârstă, de evenimentele care le modifică parcursul sau stilul vieții de fiecare zi, îi supun stresului și îi obligă să se adapteze la modalități noi de viață și activitate pe care trebuie să le accepte și să și le însușească.

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, posibile tensiuni în relațiile parteneriale, resimțite mai acut pe 26 iunie. Motivele vor fi, cel mai adesea, subiective, justificate de ambiții personale, interese materiale sau antipatii personale ori rivalități mai vechi.

Din 26 iunie, după ora 21:41′, posibile dezechilibre în regimul banilor, bunurilor sau al administrării unor situații avantajoase. Enervări sau chiar împrejurări complicate, conflictuale generate de nereguli în acte și documente. Este de valorificat, întreaga săptămână, atât prezența benefică a planetei Venus, în sectorul relațiilor familiale, care s-ar putea îmbunătăți, cu acest prilej, cât și a planetelor Mercur și Jupiter, în Rac, care vor fi aliatele celor care învață sau se pregătesc pentru examene (evaluări) sau prestații publice.

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