Carul, un obiect fără precedent în Peninsula Iberică

Descoperirea a fost realizată în cadrul celei de-a opta campanii de săpături a proiectului „Construyendo Tarteso”, desfășurată în lunile aprilie și mai 2026. Carul, decorat cu figuri reliefate, este un obiect fără precedent în Peninsula Iberică, având similitudini doar cu piese din cultura etruscă a Italiei centrale, care a atins apogeul între secolele VIII și V î.Hr, relatează Euronews.

„Este una dintre cele mai importante descoperiri pe care le-am realizat la acest sit tartesian”, a declarat Esther Rodríguez, co-director al săpăturilor.

Carul a fost găsit în sectorul sudic al clădirii principale, unde săpăturile au început în 2015. Structura carului este decorată cu reprezentări simbolice: un Achelous, zeu fluvial asociat cu lumea de dincolo, grifoni cu cap de vultur și corp de leu pe laterale, precum și două figuri umane cu brațele ridicate la capete.

El hallazgo de un carro de bronce sin precedentes reescribe la Historia de Tartesoshttps://t.co/Gys33KQu7O — Voces del Misterio🎙️ (@VocesdlMisterio) June 29, 2026

Acest artefact ar fi fost folosit în cadrul unor banchete ritualice, potrivit lui Sebastián Celestino, un alt co-director al săpăturilor. Descoperirea a fost făcută lângă o sală unde se presupune că locuitorii din Turuñuelo au sărbătorit un ultim ospăț înainte de a închide intenționat clădirea în secolul al V-lea î.Hr.

Alte artefacte descoperite de arheologi

Pe lângă car, arheologii au găsit o serie de artefacte care confirmă extinderea relațiilor externe ale civilizației Tartessos. Printre acestea se numără ceramică din Attica greacă, un vas de alabastru de origine egipteană și mai multe obiecte din fildeș, decorate cu scene de război și motive florale și animale, care indică origini din atelierele din estul Mediteranei.

„Aceste materiale ne oferă informații extraordinare pentru a înțelege relațiile comerciale dintre Orient și Peninsula Iberică. Documentăm importuri și piese unice care ne ajută să reconstruim aceste rețele comerciale”, a subliniat Rodríguez.

Un carro de bronce único en la Península desvela el comercio de gran lujo entre Tarteso y el Mediterráneo hace 2.500 años https://t.co/8OobTknODj — elDiario.es (@eldiarioes) June 24, 2026

Cercetările recente au scos la iveală și noi detalii despre structura tumulului, care are un diametru de 90 de metri și o înălțime de șase metri. În sectorul nordic, echipa a identificat două vetre și un cazan de bronz, deși numărul fragmentelor ceramice descoperite a fost considerabil mai mic decât în campaniile anterioare. Cercetătorii explică acest fapt prin funcția diferită a încăperilor descoperite în acest an, care rămâne încă neclară.

„A doua fază a fiecărei săpături arheologice este indispensabilă”

Urmează acum faza de laborator a proiectului, care implică restaurarea, documentarea și analiza pieselor descoperite. Aceste activități se desfășoară la Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico (SECYR) din cadrul Universității Autonome din Madrid, partener al proiectului încă de la început.

„A doua fază a fiecărei săpături arheologice este indispensabilă. Acum începe o muncă fundamentală care ne va permite să înțelegem mai bine funcția încăperilor, relațiile comerciale și, în cele din urmă, viața oamenilor care au trăit aici”, a adăugat Rodríguez.

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