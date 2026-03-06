Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 7 – 13 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza, relațiile parteneriale pot privi viața personală (o relație conjugală, o asociere, o afacere) sau implicarea nativilor în colective de lucru la un proiect comun.

În toate cazurile, ei se vor lupta nu doar cu ostilitățile, ci și cu dorința unora de a le strica proiectul din varii interese ori pentru că aceia au primit sarcina, din partea celor interesați, să șubrezească statutul unui Taur. Între 9 martie, după ora 17:37, și 12 martie dimineața, posibile neconcordanțe între demersurile nativilor în plan financiar sau patrimonial și instituțiile solicitate.

Dar în plan indirect se poate vorbi de posibile situații mai complicate, asociate cu conflictul cu un prieten în ipoteza în care între nativi și apropiatul lor au intervenit, la un moment dat, niște combinații financiare (asocieri, participații, contribuții, garantare, împrumuturi) al căror regim este complicat și naște dispute între ei. Contextul va evolua întreaga săptămână, atingând apogeul între 13 și 16/17 martie, când tensiunea va fi mare, iar consecințele unor nereguli vor trebui rezolvate neapărat.

Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, opinii ferme, limpeziri ale unei situații asupra căreia nativii nu s-au putut hotărî pe fondul revenirii planetei Jupiter la mersul direct, pe 12 martie; până pe 30 iunie, când va părăsi acest semn zodiacal pentru următorii doisprezece ani, Jupiter le va insufla nativilor o atitudine reticentă, un entuziasm bine controlat de rațiune și o triere corectă a relațiilor din care vor avea de învățat, pe fondul unor dialoguri, întâlniri, consultări sau lecții de viață asumate.

Secvență plină de semnificații, în preajma zilei de 13 martie, care va avea ca motiv principal relația cu un prieten, posibila intervenție a acestuia sau cunoștința pe care un nativ o poate face cu o persoană care va juca un rol important în viața lui mai târziu.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE