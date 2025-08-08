Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, stare organică marcată de opozițiile mai multor planete și, mai ales, de influența Lunii Pline în Vărsător, din dimineața zilei de 9 august, asupra sistemului cardio-vascular.

Repausul, izolarea de factorii de stres, evitarea șederii în aer liber în timpul caniculei, a sporturilor solicitante, limitarea activităților personale sau profesionale prelungite care impun un efort fizic susținut, neimplicarea în conflicte, autocontrolul pentru a evita enervările și insomnia pot atenua sau împiedica simptomele neplăcute. Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, o pauză în dialogurile pe teme de interes comun cu partenerii de viață, de afaceri sau de proiect pare a fi o idee bună, pentru că le va permite părților să se calmeze.

Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, nu la fel vor sta lucrurile în cele două case ale banilor, unde se poate vorbi de griji, de stres, de blocaje, de controverse, de abuzuri, de excese sau de ostilitatea unor persoane și instituții prin reprezentații ei față de soluțiile nativilor într-o chestiune bănească, patrimonială sau care privește beneficiile și avantajele cuvenite lor.

Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va funcționa în casa bolilor lungi și cronice, unde ar putea conduce la o lămurire, mai ales dacă, în situația unui stres organic sporit, se va apela la persoane de mare vocație și autoritate profesională care vor pune capăt unor considerații medicale imprecise și inexacte, mergând direct la sursa unei afecțiuni și la lămurirea „enigmei medicale” de până atunci.

Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august, informații care enervează, tulbură niște principii, doar că acelea se vor baza pe o confuzie, pe o relatare eronată în mod voit, pe dorința de a-i destabiliza pe nativi și a-i face să renunțe la o idee, la o decizie sau la o inițiativă.

