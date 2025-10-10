Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 11 – 17 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie, dimineața, unele persoane în jurul vârstei de 40 – 42 de ani pot trăi sentimente neplăcute de neîncredere, de îndoială, de neînțelegere a motivațiilor unor apropiați de care îi leagă sentimente de simpatie, de solidaritate sau de responsabilitate care par că vor să evadeze din relație, care vor să-și afirme independența sau chiar se revoltă și rupt lanurile de dragoste care i-au legat până acum.

Stare de spirit precară ce-i face pe mulți Vărsători să evadeze, și ei, dar din din suferință, în activități care le fac plăcere sau care îi rup, pentru câteva ceasuri, de tristețile apăsătoare.

Între 12 octombrie, după ora 09:37′, și 14 octombrie, la prânz, trigonul între planetele Saturn și Jupiter, plasate în casele banilor și ale muncii, ar trebui să înceapă să funcționeze și să genereze situații favorabile nativilor pentru a-și consolida un statut profesional care se apropie de expirarea înțelegerii pentru care a fost semnat un contract.

În cazul unora, ar trebui să se consulte atent legislația pentru a se găsi portița legală necesară rezolvării cazului lor. Pe 13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, va tranzita sectorul învățământului superior, al evoluției prin studiu și cunoaștere, al construirii unor idei, concepte și atașamente care să stea la baza formării conștiinței lor. Acesta este un procesor îndelungat dar, timp de o lună, Micul benefic poate să le ofere nativilor experiențe de viață necesare pentru coagularea acestor înțelegeri superioare.

Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, evitați întâlnirile care au ca scop tranșarea unei cauze cu potențial conflictual sau unde s-ar dezbate interesele divergente. Între 16 octombrie, 21:06′, și 17octombrie, reticență față de gesturile financiare riscante.

