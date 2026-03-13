Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 14 – 20 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 14 – 20 martie 2026

În prima parte a zilei de 14 martie, nativii vor retrăi niște stări organice sau psihice cu care s-au mai confruntat în ultimele luni. Nu va fi un moment de elan, de curaj, de încredere și speranță, ci, dimpotrivă, unul de reticență, de retragere, izolare, meditație, concluzii dezamăgitoare și scepticism.

Între 14 martie, după ora 17:14′, și începutul zilei de 17 martie, Luna le va schimba Vărsătorilor starea de spirit, nativii devenind mai asumați, mai activi, mai dispuși să primească provocările momentului și să acționeze pentru rezolvarea problemelor personale. Între 17 martie, după ora 1:16′, și dimineața zilei de 19 martie, context financiar favorabil amplificat, provocat ori precipitat de influența Lunii Noi în Pești, din 19 martie, care mai poate atrage norocul sau „îmblânzi” atitudinea celor cu care nativii iau legătura în vederea rezolvării unei chestiuni bănești sau salariale.

Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie, greu de estimat ce vor provoca acele șase planete reunite până la sfârșitul săptămânii în zodia Berbecului; printre acestea se va afla și Soarele, care, pe 20 martie după-amiaza, va intra în acest semn și, până pe 20 aprilie, va susține dialogurile, întrevederile, deplasările, demersurile care privesc pregătirea școlară, universitară sau profesională.

Contextul nu va fi ușor de suportat, pentru că va avea o puternică notă provocatoare, exagerată sau profund subiectivă, ceea ce nu va fi în avantajul nativilor dacă aceștia vor trebui să rezolve o chestiune pe cale amiabilă.

Atenție că de la sfârșitul săptămânii se conturează un context astral ce va reactiva, grăbi sau actualiza o problemă salarială ce nu poate fi ignorată, care nu trebuie tratată „în forță”, ci cu răbdare și metodă. Posibile deplasări în regim de urgență. În acest sens, ar fi chiar de provocat o discuție pe această temă, până pe 20 martie, când suportul Soarelui va dispărea din casa banilor „munciți”.

