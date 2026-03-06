Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 7 – 13 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza, posibilă provocare în plan profesional; nevoia ca nativii să-și asume o postură delicată care le-ar putea umbri autoritatea sau credibilitatea în fața unei asistențe.

Risc de a fi greșit înțeleși sau criticați; pentru a evita aceste posibile ipostaze, Vărsătorii vor trebui să valorifice tranzitele momentului, generate de Lună și Uranus, găsind o soluție inteligentă pentru rezolvarea unei situații cu (prea) multe condiții și limitări din activitatea socioprofesională sau din viața personală, acționând cu abilitatea și tactica unui Scorpion și rezistența nervoasă a unui Taur și controlându-și tendința de a răbufni.

Între 9 martie, după ora 17:37′, și 12 martie dimineața, situații dezagreabile generate de un apropiat de-al nativilor, dar și posibil context negativ în care nativii nu se vor simți bine în grupul de persoane alături de care desfășurau activități comune de relaxare. Un personaj sau un eveniment poate scoate la iveală trăsături de caracter de care Vărsătorii nu luaseră până atunci cunoștință, de unde și hotărârea lor de a se izola de respectivele persoane ori chiar de a părăsi respectivul colectiv.

Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, cele două case ale sănătății vor evolua sub semnul opoziției Lună/Jupiter, pe direcția Capricorn/Rac, care va accentua sau va răscoli afecțiunile mai vechi, digestive sau osoase. Stare de spirit marcată de deciziile anterioare față de o persoană sau un colectiv de la serviciu care îi motivează să fie radicali, inflexibili și deloc dispuși să cedeze în fața unei situații ce le încalcă niște drepturi.

Pe 12 martie, Jupiter va reveni la mersul direct și până pe 30 iunie, când va părăsi acest semn zodiacal pentru următorii doisprezece ani, va juca un rol de protector al intereselor profesionale, dar și al stării lor de sănătate. Concluziile unei negocieri salariale nu vor fi definitive.

