Câștigători la Sanremo, podium la Eurovision

Formată din tenorii Piero Barone și Ignazio Boschetto și baritonul Gianluca Ginoble, Il Volo a câștigat Festivalul de Muzică de la Sanremo 2015 și a reprezentat Italia la Eurovision 2015, unde a obținut locul al treilea.

Prima trupă din Italia care a semnat un contract cu o casă de discuri americană, Il Volo a fost înființată în 2010, a susținut concerte în toată lumea, a avut compoziții în topurile Billboard și două nominalizări la Latin Grammy Awards.

Formația a susținut până acum mai multe concerte în România, de fiecare dată sold-out. Cei trei au cântat în cele mai prestigioase săli din lume, precum Royal Albert Hal din Londral, Radio City Music Hall din New York sau Arena di Verona în Italia.

Piero, Ignazio și Gianluca sunt aplaudaţi în întreaga lume fiind numiţi „băieţii cu voci îngereşti” şi calcând pe urmele celor trei tenori legendari, José Carreras, Placido Domingo și Luciano Pavarotti.

Il Volo a susținut pe 23 iunie un concert la Sala Palatului din București. Foto: Anca Coleasa

Au cântat în fața Papei Francisc

În 2019, Il Volo au cântat în fața Papei Francisc, cu ocazia celei de-a XXVI-a ediții a Zilei Mondiale a Tineretului din Panama; aici au interpretat „Ave Maria” în fața a peste 1 million de spectatori. Din anul 2009 și până în prezent, Il Volo a susţinut peste 300 de concerte pe toate continentele.

Componenții trio-ului Il Volo au apărut pe single-ul caritabil „We Are the World: 25 for Haiti” al lui Quincy Jones, alături de alte 80 de vedete mondiale. Albumul lor de debut a fost lansat în 2011 și s-a clasat pe locul 10 în topul Billboard 200, cuprinzând un amestec de standarde, cântece italiene clasice și materiale compuse de compozitori contemporani, precum Diane Warren. În 2012 au lansat un album live și al doilea album de studio, We Are Love, iar în 2013 albumul cu tematică de vacanță Buon Natale: The Christmas Album.

Grupul care scrie istorie

Cu albumul „Notte Magica – un omagiu adus celor trei tenori”, Carreras – Domingo – Pavarotti, au susținut un turneu mondial în 2016 şi 2017, înregistrând un succes fără precedent. Concertul lor de deschidere de la Florenţa, promovat chiar de Placido Domingo, a fost difuzat în 500 de cinematografe la nivel mondial.

Libertatea: În 2009, Jimmy Iovine și Ron Fair de la Geffen Records v-au oferit un contract de înregistrare, ceea ce v-a permis să deveniți primii artiști italieni care au semnat direct cu o casă de discuri americană. Care a fost primul vostru gând?

Il Volo: A fost un moment cu adevărat unic. Și acum, după 16 ani, am înțeles privilegiul pe care l-am avut să semnăm cu o casă de discuri, o casă de discuri internațională.

Dar nu uităm niciodată momentul acela pe care l-am trăit împreună, pentru că a fost începutul. Trei italieni care au zburat în America și au călătorit în jurul lumii, a fost un vis. Acest vis, această călătorie, continuă de 16 ani. Obiectivul nostru este să continuăm să zburăm, să zburăm și să aducem și să răspândim cultura italiană în întreaga lume.

Membrii trupei Il Volo în dialog cu reporterul ziarului Libertatea

Dacă vrei să fii faimos în Italia trebuie să-ți construiești propriul repertoriu

– Il Volo a fost lansat, promovat și trimis în turnee în SUA și în alte părți timp de 5 ani înainte de a susține concerte în 2014 în Italia, țara voastră natală. Acest paradox v-a făcut să așteptați cu și mai multă bucurie primul vostru concert în Italia și să vă pregătiți în mod special pentru el?

– Cultura italiană este foarte apreciată, probabil mai mult în afara Italiei, deoarece farmecul culturii italiene este diferit în Statele Unite, în Europa și în Japonia. În China, sunt multe persoane care încep să studieze italiana cântând în italiană. Desigur, este minunat să vezi cum cultura și oamenii noștri, chiar și cei care nu înțeleg versurile, depășesc toate barierele lingvistice. Apoi am început mai târziu în Italia, pentru că am câștigat Festivalul de la Sanremo cu Grande Amore.

Este ușor să fii faimos în Italia, uneori să fii faimos în întreaga lume cântând „O Sole Mio”, dar dacă vrei să fii faimos în Italia, trebuie să-ți construiești propriul repertoriu, să apari la radio, să fii mai proaspăt. Poți cânta „O Sole Mio” în Italia, dar ai nevoie de melodia ta de referință. Și noi am avut melodia „Grande Amore”, la Sanremo și Eurovision.



– În 2011, ați apărut pe scenă alături de maestrul Morricone la un concert în aer liber la Roma, pentru a cânta „E Piu Ti Penso”. Cât de motivantă a fost pentru voi acea întâlnire?

– Știi, ne-am trăit cariera într-un mod foarte simplu. Să-ți spunem de ce. Pentru că eram prea tineri pentru a înțelege lucrurile uriașe pe care le făceam. Momentul întâlnirii cu Maestro Morricone a fost unul dintre cele mai mari lucruri pe care le-am făcut în cariera noastră, dar l-am trăit într-un mod normal în acel moment. Acum îți spunem: „Doamne, a fost grozav!”. Dar în acel moment, era ceva de genul: „Bine, hai să cântăm cu Ennio Morricone”. Și acesta este motivul pentru care am decis să dedicăm un album, un tribut lui Ennio Morricone, în 2019, după 10 ani. Pentru că, atunci când crești, înțelegi cât de mare era maestrul Ennio Morricone. Și acum, cântând melodiile lui Morricone peste tot în lume, înțelegi cât de mult îl iubesc oamenii. El este, cred, unul dintre simbolurile culturii italiene.

Grande Amore, melodia cu cele mai multe emoții

– Ce melodii vă provoacă cele mai speciale emoții

– Cred că „Grande Amore”. Este melodia cu care încheiem de fiecare dată un concert. Este melodia noastră, ceva special. Și, desigur, Nessun Dorma, cea mai faimoasă arie din lume. Sunt mai multe cântece, dar credem că „O Sole Mio”, „Nessun Dorma” și „Grande Amore” sunt primele trei.

– Care moment din călătoria voastră muzicală a fost cel mai important până acum?

– Am trăit multe momente importante. Cum ar fi în 2012, când am cântat împreună cu inegalabila Barbra Streisand sau atunci când am cântat prima dată pentru Papa Francisc. Și 2009, când ne-am cunoscut. Și acum, după 16 ani, sărbătorim acest moment și acest obiectiv cu acest turneu mondial. Este un turneu de doi ani, e incredibil. Am cântat la București și vom cânta la Oradea pe 23 noiembrie. Asta înseamnă că suntem gata să sărbătorim acest moment cu multă muzică. Și este un mod de a mulțumi și de a fi recunoscători tuturor spectatorilor noștri care ne-au susținut încă din primul moment. Pentru că fără ei, nu ar fi fost posibil.

Piero Barone și Ignazio Boschetto și baritonul Gianluca Ginoble, Il Volo. Foto: Anca Coleasa

„Sperăm că această călătorie muzicală nu se va termina niciodată”

– Cum v-ați îngrijit vocile înainte de a câștiga Sanremo în 2015 și cum le îngrijiți acum?

– Studiem în fiecare zi. Cântăm doar pentru că ne place să cântăm. Este pasiune, pură pasiune. Nu are legătură cu vocile noastre. Are legătură cu plăcerea de a cânta.



– Dacă ar fi să asociați uimitoarea călătorie a Il Volo de până acum cu un vers din cântecele voastre, care ar fi acel vers?

– Există un sentiment exprimat indirect în „Nessun Dorma”, spre finalul ariei: „Sper că nu se va termina niciodată”. Asta sperăm și noi.

– Cât de mult v-a schimbat faima relația cu fanii?

– La început, e ceva care te surprinde. Nu înțelegi de ce oamenii te iubesc, când ei nu te cunosc. Și încă ne surprinde asta. E incredibil cum o persoană poate iubi o altă persoană fără să se cunoască. E ceva nebunesc. Este doar muzică. Este doar partea entuziasmată a unei persoane. Cred că fanii sunt cei care ne permit să facem totul.

Datorită lor suntem aici, datorită lor avem astăzi ocazia să semnăm contracte sau să cântăm în toată lumea. Vrem doar să fim un exemplu bun pentru oameni. Avem valori importante, cum ar fi să fim oameni buni, pasionați, ambițioși. Și, desigur, fanii te idolatrizează. De aceea avem o mare responsabilitate. Uneori este foarte greu să gestionezi dragostea. Dar, desigur, la sfârșitul zilei, începem să ne gândim la cât de recunoscători suntem.

– Care a fost cea mai emoționantă reacție pe care a avut-o vreodată un fan la concertele voastre?

– De fapt, în fiecare seară. Nu există o singură amintire. Pentru că în fiecare seară este surprinzător, nu știi niciodată la ce să te aștepți. Mereu se întâmplă ceva unic. Dar depinde de țară. De exemplu, aici, în România, sau în toată Europa și Statele Unite, publicul nostru este foarte calm. Uneori mai matur. Dar în America de Sud, când cântăm, suntem văzuți ca niște vedete rock. Este incredibil. Vezi oameni de toate vârstele, în special tineri. Multe fete țipă. Îmi amintesc un concert în Mexic, când cântam. În fața noastră era o mică piscină. Apoi toate scaunele din fața noastră. La sfârșitul piesei „O Sole Mio”, toate fetele și toți oamenii din piscină țipau, aruncau cu lucruri în noi și altele.

– Sunteți modele muzicale pentru mulți oameni din întreaga lume. Aș vrea să vă întreb care sunt modelele voastre muzicale?

– Personal, am crescut ascultând cei trei tenori. Ei sunt cei care ne-au inițiat în dragostea pentru muzica clasică. Ne plac mult de asemenea Elton John, Elvis Presley și Frank Sinatra.

– Ați avut mai multe concerte în România până acum. Care a fost impresia dumneavoastră despre România înainte de a veni aici pentru prima dată și care este impresia dumneavoastră acum?

– Iubim Bucureștiul. Nu ne așteptam să fie atât de frumos. Și ceea ce iubim legat de România este este și Transilvania. Clujul este foarte frumos. Transilvania este o parte a României cu extraordinar de multă istorie și cu peisaje impresionante.