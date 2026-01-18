Ce au descoperit cercetătorii

Un studiu realizat de specialiști de la Universitatea din Heidelberg și Spitalul Universitar din Zurich și citat de tagesschau.de a analizat legătura dintre îmbrățișări, oxitocină și vindecarea rănilor. Oxitocina este cunoscută drept „hormonul atașamentului” și este eliberată în special în timpul contactului fizic, al îmbrățișărilor și al apropierii emoționale. Studii au descoperit că o combinaţie de oxitocină şi un inhibitor Alk5 (OT+A5i) poate prelungi semnificativ durata de viaţă şi îmbunătăţi sănătatea generală.

Cercetătorii au vrut să afle dacă acest hormon ajută corpul să se vindece mai repede, nu doar să se simtă mai bine. La studiu au participat 80 de cupluri. Voluntarilor li s-au provocat răni foarte mici și superficiale pe antebraț, folosind o ventuză specială. Au apărut patru mici vezicule, care, potrivit cercetătorilor, „se vindecă foarte repede”.

„Rănile au fost minore și atent controlate”, a explicat psihologul Beate Ditzen, implicată în cercetare. Participanții au primit câte 500 de euro pentru participare, însă găsirea voluntarilor nu a fost ușoară.

Spray-ul cu oxitocină nu a fost suficient

Pentru a testa rolul hormonului, jumătate dintre participanți au primit oxitocină sub formă de spray nazal, iar cealaltă jumătate un placebo. În paralel, cercetătorii au monitorizat cât de des se îmbrățișau cuplurile, cât de apropiate se simțeau și cât de frecvent aveau relații intime. Nivelurile hormonale au fost măsurate zilnic prin teste de salivă.

Deși la toți participanții la studiu rănile s-au vindecat, rezultatele au arătat că vindecarea a fost vizibil mai bună la participanții care se îmbrățișau frecvent, se simțeau conectați emoțional și aveau o viață intimă activă.

„Cei care au raportat mult contact fizic și sexual în viața de zi cu zi au avut cea mai bună vindecare a rănilor”, a declarat Beate Ditzen.

La participanții care nu aveau această apropiere, oxitocina administrată prin spray nu a avut un efect clar. Nici hormonul singur, nici tandrețea izolată nu au fost suficiente.

Cercetătorii cred că persoanele care se îmbrățișează des au deja niveluri mai ridicate de oxitocină în creier. „Sistemul lor a învățat acest lucru”, explică Ditzen. În aceste cazuri, creierul reacționează mai puternic atunci când primește oxitocină suplimentară.

Pe scurt, corpul pare să răspundă mai bine la hormon doar atunci când acesta face parte deja din viața de zi cu zi, prin relații apropiate și interacțiuni pozitive. Studiul arată că îmbrățișările și apropierea pot avea efecte reale asupra corpului, nu doar asupra stării psihice. Deși rănile s-au vindecat la toți participanții, cei care aveau relații apropiate au avut o evoluție mai bună.

Cercetătorii spun că vor fi necesare studii suplimentare pentru a vedea dacă acest efect se aplică și în cazul rănilor mai grave.

