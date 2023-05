Bogăția oricărei limbi nu constă doar în numărul mare de cuvinte care alcătuiesc vocabularul, ci și în capacitatea lor de a putea exprima cât mai precis și cât mai elegant gândurile și sentimentele oamenilor. Iar „condimentul” și, totodată, modalitatea prin care unele cuvinte capătă o latură artistică este reprezentat de expresii și zicători populare.

La fel ca majoritatea limbilor care sunt vorbite în zilele noastre pe toate meridianele lumii, și limba română este un izvor nesecat de expresii și de zicători pe cât de interesante, pe atât de amuzante unele dintre ele. Majoritatea lor își are originea în obiceiurile și în cultura populară străveche, iar multe dintre vechiile expresii românești sunt folosite și în zilele noastre. Asemenea expresiilor din alte limbi, și cele din limba ce-o vorbim au origini străvechi și semnificații literare, în timp ce altele sunt aparent destul de greu de înțeles.

De-a lungul istoriei, unele expresii latine au ajuns să fie utilizate atât în vorbirea curentă, cât și în literatură. O expresie care a fost folosită de mii de ani este „in vino veritas”, însă, așa cum stau lucrurile și în cazul altor expresii, nu mulți cunosc originea și semnificația acesteia. Așadar, de unde provine această expresie și ce înseamnă ea vei afla citind acest articol

Când a apărut expresia „in vino veritas”

„In vino veritas” este o expresie latinească, veche de peste două mii de ani, care se traduce în limba română „în vin există adevăr”. Această expresie datează încă din Antichitate greco-romană, iar printre cei care au făcut referire la acest lucru se numără scriitori celebri ai acelor vremuri Platon, Cicero și Plutarch.

În mitologia greacă, Dionysos era zeul vinului și al extazului, iar băutura lui simboliza eliberarea de inhibiții și de suprimare a emoțiilor. În același timp, în timpul Romei antice, exista un obicei care purta denumirea de „convivium”. Aceasta era un fel de petrecere la care se consuma vin și la care oamenii se bucurau de conversații, discuții filozofice și jocuri. Se spune că expresia „in vino veritas” ar fi fost folosită pentru prima dată de către poeții greci și romani, care au descris efectele pe care vinul le are asupra personalității și a comportamentului oamenilor.

Expresia latinească, împreună cu varianta din limba greacă „Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια” (n.n. – En oinō alētheia) se regăsește în Adagia lui Erasmus , I.vii. „Naturalis Historia” scrisă de eruditul Plinius cel Bătrân conține o aluzie timpurie la această expresie, relatează Wikipedia.org.

De asemenea, istoricul roman Tacitus a descris modul în care popoarele germanice beau întotdeauna în timp ce țineau consilii. Și asta, deoarece ei credeau că nimeni nu poate să mintă în mod eficient atunci când este beat.

Cine a folosit pentru prima dată expresia „in vino veritas”

Dictonul latin a fost folosit pentru prima dată de Alcaeus, un poet liric grec care a trăit cu șase veacuri înainte de Hristos. Acesta povesteşte în opera lui „En oino aletheia” că acei oameni care comiteau nelegiuiri erau „convinși” să spună adevărul prin îmbătarea lor cu vinuri tari din amfore mari, scrie site-ul Deștepți.ro. Alceaus a mai scris imnuri pe teme politice și sociale, precum şi ode despre vin, bucate alese şi dragoste.

În dicționarul lui I. Berg se scrie că „din acest fapt a scos şi Alcaeus un adevăr pe care l-a turnat în cupa mică a unei maxime des aflată pe buzele oamenilor. Omul, la băutură, devine expansiv, vorbăreţ. El dezvăluie atunci taine, intimităţi, adevăruri pe care le ascunde când este treaz. Expresia se utilizează şi în zeflemea”.

Mai târziu, expresia avea să fie popularizată de către poetul roman Catullus. De-a lungul timpului expresia „in vino veritas” s-a răspândit pe toate meridianele şi a reprezentat o sursă de inspirație pentru foarte mulţi scriitori în operele lor. Cei mai cunoscuți dintre aceștia au fost William Shakespeare și Ernest Hemingway. În zilele noastre, această expresie este încă folosită în multe dintre limbile și culturile existente și este adesea menționată în contextul petrecerilor sau al consumului de băuturi alcoolice.

Ce semnificație are expresia „in vino veritas”

Varianta completă a acestei expresii este „in vino veritas, in aqua sanitas”

Poetul roman Catullus scria „Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior”. În traducere liberă, aceste cuvinte înseamnă „Îl urăsc și îl iubesc. Poate că te întrebi de ce fac asta. Nu știu, dar simt că se întâmplă și mă chinuie”. Aceste versuri sugerează că sub influența băuturii, adevărul poate fi spus mai ușor, dar poate avea și consecințe dureroase.

Continuarea expresiei cu origini latine este mai puţin cunoscută. Astfel, varianta completă a acestei expresii este „in vino veritas, in aqua sanitas”. Aceasta se traduce prin următoarele cuvinte: „în vin există adevăr, iar în apă sănătatea”.

Expresia „in vino veritas” sugerează că oamenii sunt mai predispuși să spună adevărul sau să fie mai sinceri atunci când sunt se află influența băuturii. Altfel spus, am putea afirma că acest dicton latinesc ne arată puterea pe care o are vinul de a dezvălui ceea ce oamenii gândesc cu adevărat. Cu alte cuvinte, ideile, gândurile și opiniile sunt deja prezente în persoană, dar atunci când un individ bea vin, acesta spune ceea ce gândește, susținând cu tărie ceea ce crede.

Deși expresia este adesea asociată cu consumul de alcool este important să menționăm faptul că acesta nu este un mod sănătos sau recomandat de a obține adevărul sau de a comunica cu oamenii din jur. Într-adevăr, atunci când se află sub influența băuturilor alcoolice, inclusiv a vinului, oamenii pot spune sau pot face lucruri pe care altfel nu le-ar gândi, nu le-ar face sau nu le-ar spune. De asemenea, după cum știm cu toții, consumul excesiv de alcool poate duce la comportamente periculoase și la probleme de sănătate.

Expresia „in vino veritas”, satirizată de germani

După cum relatează Deștepți.ro, în secolul al XVI-lea, scriitorul francez Francois Rabelais făcea referire la expresia „in vino veritas” astfel: „Le jus de la vigne clarifie lesprit et lentendement, apaise lire, chasse la tristesse et donne joie et liesse”. Aceste cuvinte se traduc după cum urmează: „Sucul strugurilor limpezește spiritul şi înţelegerea, liniștește furia, îndepărtează tristeţea şi aduce bucurie şi mare veselie”.

De asemenea, „In vino veritas” este şi titlul unui eseu care a fost scris de filozoful și teologul danez Søren Aabye Kierkegaard. După modelul „Dialogurilor lui Platon”, acesta și-a imaginat o conversaţie între cinci prieteni care are ca tematică dragostea.

La rândul lor, germanii au propria versiune pentru celebra expresie: „Die Wahrheit ist im Wein” (n.n – adevărul este în vin). Poetul german Friderich Ruckert a dat o semnificație satirică acestei expresii comparativ cu „creatorul” expresiei, Alcaeus,: „Die Wahrheit ist im Wein, Das heipt: In unsern Tagen, MuP einer betrunken sein, Um Lust zu haben, die Wahrheit zu sagen”. Traduse în limba română, acestea ar suna cam așa: „Adevărul este în vin, Asta înseamnă ca în zilele noastre, Trebuie ca cineva să fie beat ca să aiba chef să spună adevărul”.

Mergând mai departe, trebuie să știi că, de pildă, danezii folosesc expresia „in vino veritas” cu sensul că „de la copii şi de la oamenii beţi vei afla întotdeauna adevărul”. La rândul lor, englezii dau diftonului o altă semnificație, și anume „cuvintele unui om beat sunt gândurile unui om treaz”, în timp ce spaniolii spun că „atunci când vine vinul, iese secretul la suprafață adevărul”.

„In vino veritas” apare în epigrame românești

Recunoscut ca fiind un mare gurmand și băutor de vinuri bune, epigramistul român Păstorel Teodoreanu (n.n. – pseudonimul pentru Alexandru Osvald Teodoreanu) a reprodus, cu măiestria unui geniu comediant și cu harul unui erudit, spectacolul vieţii din România interbelică şi postbelică.

Păstorel i-a băgat în cerneazlă atât pe prieteni şi pe adversari, cât şi pe români, occidentali și, mai ales, pe ruşi. Fratele mai mare al romancierului Ionel Teodoreanu a folosit în unele dintre catrenele sale expresia „in vino veritas”.

Astfel, pornind de la celebrul dicton, scria două dintre epigramele sale având ca temă vinul: „Dacă vorbeşti şi-mi vine-n minte / In vino veritas, latinul / Deduc din câteva cuvinte / Nimic nu ai comun cu vinul!” și „In vino veritas – se zice, Deci cine nu bea de fel, Nu are nici-o legătură, Nici cu vinul, nici cu… el!”.

Foto: Shutterstock

